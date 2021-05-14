環球時報評台灣大停電：民進黨缺德無能的人禍

隸屬台灣電力公司的高雄興達電廠，昨午發生故障全廠停機，台灣出現大規模停電，多地受波及，影響約400萬戶、1,319萬戶次。內地《環球時報》評論指，停電並非意外，而是民進黨當局缺德無能造成的人禍。

《環球時報》社評稱，高雄興達電廠發生事故，導致台灣各地大停電，這反映台灣民生正面臨疫情和缺電的雙重危機，「這都並非意外，而更多是民進黨當局缺德無能造成的人禍。」

文章稱，興達一家電廠跳機，令台灣各地都大停電，原因在於這兩天台灣所有電廠都超負荷運轉。台灣電力如此吃緊與民進黨當局脫不了關係。民進黨上台時打反核牌，但整體能源規劃拆東牆補西牆，很快陷入捉襟見肘的窘境，2017年台灣就發生過一起大規模無預警停電事故。民進黨當局鼓吹新能源，但新能源並不穩定，不能填補廢除核電後留下的虧空，只好開始大力發展火電，由此導致台灣污染加劇。

文章稱，台灣的民生問題，在民進黨的政治天平中從來不是第一位。每當遇到引起嚴重民怨的危機時，民進黨當局就會向國民黨和大陸甩鍋。現在正是台灣危機四伏的時候，需警惕民進黨當局為轉移島內視線，又會搞出什麼陰謀詭計，進一步挑動兩岸對立。社評強調，他們不可能逆轉兩岸統一的大勢，只可能增加統一的成本，但分裂分子自己一定會付出粉身碎骨的代價。

台灣的蔡英文總統昨晚就大停電致歉，指電廠發電正常，事故原因是輸配電的電網問題，凸顯台灣分區供電均衡、電網風險管理的重要性。行政院長蘇貞昌表示，為停電造成民眾不便非常抱歉，政府將持續推動太陽光電等綠能的成長。

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責任編輯：尹航

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