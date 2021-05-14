莫里森談台灣提「一國兩制」惹議 澳政府澄清是口誤

中澳關係緊張之際，澳洲總理莫里森（Scott Morrison）早前被問到台灣時，提到始終理解「一國兩制」的安排，將繼續「遵從我們的政策」，引來外界關注澳洲對台政策是否轉變、甚至質疑是對北京讓步。莫里森周三（12日）再接受訪問時，否認自己口誤，惟澳洲聯邦政府翌日澄清其言論有錯，強調「一國兩制」的評論是指香港有關事務。

莫里森周三接受SBS訪問時，提到澳洲與中國之間有一些狀況，「已經認識到中國如何看待這些地區的關係，特別是與台灣、香港和類似事務上的關係」。他稱，澳洲明白這些關係，這一直是我們政策的基礎。

▲ 莫里森（Scott Morrison）

他上周四（6日）接受墨爾本3AW電台直播訪問時，被問到會否支援台灣時，回應稱「一直履行支援美國及印太地區盟友的協議」，表示澳洲已清楚注意到印太地區的不確定性，所以存在相關安全防衛協議。他又表示，「我們一直明白有關『一國兩制』的安排。我們會遵從我們的政策」。

莫里森否認口誤 反對黨質疑為掩蓋錯誤

澳洲廣播公司（ABC）報道，外交官、官員和國會議員都表示，由於澳洲對台立場沒有變化，他們無法理解莫里森的評論。一名高級外交官認為，莫里森可能只是不想承認錯誤。

澳洲反對黨工黨的外交事務發言人黃英賢（Penny Wong）在Twitter上稱，「要麼莫里森實質改變了澳洲對台政策，支持北京立場，要麼是他為了掩蓋錯誤而説謊」，而她認為是後者。

報道指出，澳洲聯邦政府周四（13日）上午澄清，發言人表示澳洲的「一個中國」政策沒有改變，然而澳洲與台灣保持著密切和積極的非正式關係，強調台灣是澳洲重要的貿易和經濟夥伴。「總理對『一國兩制』的評論指的是和香港有關的事務。」

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責任編輯：林佩怡

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