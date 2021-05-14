台灣增29宗本土確診創單日新高 台北8大行業明起暫停營業（第三版）

台灣近期新冠肺炎疫情升溫，中央流行疫情指揮中心今日（14日）下午宣布，新增34宗確診個案，5宗為境外輸入，29宗屬本土確診。新增本地個案主要與三大群經有關，其中16宗與台北市萬華區茶藝館及周邊相關，5宗與新北蘆洲獅子會前會長及其相關個案有關，1宗與宜蘭遊藝場個案相關，7宗尚查無相關性。

*新增陳時中表態

*新增台北收緊防疫措施

地方政府收緊防疫措施，台北市長柯文哲宣布，台北市公有場館、十大類場所，包括八大行業（舞廳、舞場、酒家、酒吧、特種咖啡茶室、視聽歌唱、夜店、三溫暖），電子遊戲業、網吧等，明起暫停營業，視疫情發展決定何時復業。

另外，台灣的總統府一名員工，因兩名家族成員曾與確診患者用餐，而該名員工與家族成員有過餐敘，即日起請假居家隔離中；與該員工接觸過的總統府同仁68名，接觸該員者即刻休假，總統府將進一步全面消毒。

疫情指揮中心指揮官陳時中表示，由於確診患者足跡上仍有疑慮，尚待調查，暫不升級第3級警戒。台灣的行政院長蘇貞昌上午表示，指揮中心陸續找到確診者之間的傳播鍊，暫時沒有升級的必要。他強調未來兩周，每人都要成為阻斷傳播鏈的關鍵力量，呼籲配合疫調、避免出入高風險場所、落實防疫規定。

台灣疫情警戒分四級，目前處於第二級。而高一級的第三級，為單周出現3宗以上社區群組，或1天有10名本土源頭不明個案，屆時將停止室內5人以上、室外10人以上聚會，民眾外出要全程戴口罩；在爆疫群組社區，如須快速圍堵，民眾須檢測，不得任意離開圍堵區，並停止所有聚會及停課。

台北醫院兩病病患染疫 暫停急診不封院

稍早台北市立聯合醫院和平院區有兩名病患確診，目前無封院危險，但已暫停急診消毒，住院病患只出不進，出院病人須先篩檢並後續追蹤。

兩名確診患者為兩名60多歲男女，本月9日到醫院急症求診，並分別於當日及隔日入住該院不同病房，住院3天後出現喘氣、發燒等症狀，胸部X光出現肺炎，採檢後確診。其中一人是萬華某茶藝館老闆娘。此前萬華茶藝館相關群聚已有7人確診。

台北市今起設置4處快篩站，市長柯文哲表示，萬華區可能還有其他未被發現個案，快篩站監測對象包含4月15日後到過萬華茶藝館的工作人員、顧客等。他又稱，沒證件的外籍移工就醫與採檢會給「特赦令」，不會遣送回國。

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責任編輯：林佩怡

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