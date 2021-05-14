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以巴衝突「鐵穹」大展身手 中國要不要這樣的防禦？

國情動向 14:06 2021/05/14

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以巴衝突「鐵穹」大展身手 中國要不要這樣的防禦？

以巴衝突超過一周未停，戰況慘烈程度近年罕見。以色列與巴勒斯坦加沙地帶哈馬斯組織，互相向對方市區猛烈轟炸，而以色列「鐵穹」（Iron Dome）防禦系統表現突出，成功攔截大量哈馬斯火箭炮，有效避免了大量傷亡。鐵穹究竟是一款怎樣的系統？中國又是否需要這樣的防禦武器？

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哈馬斯周四（13日）表示，5月10日以來已向以色列境內發射超過1,700枚火箭炮。以軍連日也轟炸加沙的哈馬斯目標，摧毀多幢高樓，殺死超過100人，當中不少更是無辜婦和兒童。

以方雖遭受哈馬斯強大炮火，但傷亡卻低得多，至今有7名軍人及平民死亡。原因除了哈馬斯火箭炮精度不高，部分落到無人地區，更重要的還在於鐵穹系統發揮了作用，把大量火箭炮攔截下來。以色列和加沙的天空，因此亦連日出現連串爆炸，景象有如放煙花，只是這其實是可怕的戰爭交火。

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鐵穹是以色列自主研發的近程防空系統，專門擅長攔截4至70公里以外火箭炮、迫擊炮及其他火炮炮彈目標。

當哈馬斯發炮，鐵穹系統首先會迅速評估炮彈彈道，假如判斷炮彈對以色列境內城區或其他設施有威脅，即會發射攔截導彈，尋求把炮彈在半空擊落。以色列官方表示，鐵穹攔截成功率高達90%以上。

今次以巴衝突是鐵穹2011年服役以來，使用規模最大的一戰。對於一枚鐵穹攔截彈價格，坊間目前有多種說法，由2萬到20萬美元不等。

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《環球時報》引述中國軍事專家張學峰介紹，鐵穹是一款針對以色列特有國情的防空武器，主要優勢是以相對較低的成本，攔截具有一定規模的火箭炮、榴彈炮和迫擊炮炮彈。

儘管鐵穹攔截彈成本，仍遠遠高於低至數百美元的哈馬斯火箭炮，但張學峰認為，即便是20萬美元單價，在差不多大小的防空武器中也算便宜，例如美國「拉姆」近程防空導彈（RIM-116 RAM）單價就達到80萬美元。

他稱，相比火箭炮對以方帶來的潛在傷亡和損失、給人們造成的恐慌情緒，或可能由此引發的混亂狀態，鐵穹這筆錢花得非常值。此外，鐵穹是以方最終防禦手段，以軍是鐵穹和進攻手段綜合運用。

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有別於以色列鐵穹，其他國家的近程攔截系統，主要以射速達每分鐘數千以至上萬發的機關炮，射出一片「彈幕」把來犯炮彈或導彈擊毀。例如美軍的「密集陣」系統（Phalanx CIWS）、中國航母等大型水面艦艇「1130近防炮」。

以色列面臨的簡易火箭炮襲擊規模更大，需要保護的面積也更大，所以不得不研制鐵穹這款基於導彈的近程攔截系統。

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專家表示，攔截火箭炮難度並不大，惟中國總體上對鐵穹這種系統需求也不大。

火箭炮飛行速度不如彈道導彈，又不像飛機能夠機動，或如巡航導彈那樣超低空飛行，因此鐵穹系統技術含量相對而言不算高。但有一些情況，中國也許還是用得上類似的系統，例如鄰國戰亂偶有炮彈落入中國境內，或中國的海外保障基地或維和部隊營地遇上當地戰亂，遭到無差別的零星炮火襲擊。

但專家認為，中國對此有兩種方式可以應對，比開發類似鐵穹的專門系統更符成本效益。

一是改進現有裝備，例如現有「陸盾」近防系統（陸上版本近防炮），稍加改進就可以用來攔截火箭炮等炮彈、炮彈的防禦任務。但近防炮覆蓋範圍相對小，更適合小型基地、營地的保護，應對零星襲擊。

另一是利用現有防空系統雷達，配合現有近程防空導彈改進型號，達到類似鐵穹的目的，應對較大範圍、較大規模的火箭炮襲擊，以備不時之需。例如，利用紅旗-9遠程防空反導系統的先進雷達，制導在紅旗-17近程防空導彈的改進型號攔截彈。這樣就可遠距離探測到炮彈、火箭炮等小型目標，並以近程導彈攔截以降低成本。

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責任編輯：連兆鋒

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