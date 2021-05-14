內地研究：中藥「清肺排毒湯」可減低新冠肺炎死亡風險

▲ 研究指，中藥「清肺排毒湯」對治療新冠肺炎有一定效果

中國醫學科學院一項最新研究表明，中藥「清肺排毒湯」對治療新冠肺炎效果明顯，住院病人服用後死亡風險比服用前降低一半，相關研究成果近已發表於植物藥理學國際期刊《植物藥》。中共總書記習近平近日到地方視察時，強調中醫的作用及重要性，並要求用現代科學解讀中醫藥學原理。

新華社報道，納入該研究的8,939宗新冠肺炎住院病例中，29%接受了清肺排毒湯治療，未接受的病人院內死亡率為4.8%，接受的死亡率為1.2%。為保證研究可靠，研究讓治療組和對照組病人的主要臨床特徵達到基本一致，在排除了兩組病人的臨床特徵、其他治療等差異的影響後，得出上述結論。

研究團隊在國家專項計劃支持下，向國家衛健委申請展開新冠肺炎研究工作。獲准後，從558家新冠肺炎定點醫院中篩選出住院病例數不少於100宗，使用清肺排毒湯病例數不少於50宗的醫院共15家，其均位於湖北省。該批醫院去年1月至5月期間的新冠肺炎住院病例，全數被納入了相關研究。

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▲ 總書記習近平近日到河南的藥企考察，強調要用現代科學解讀中醫原理

習近平近日視察河南時表示，中華民族過去幾千年都是靠中醫藥治病救人，特別是經過抗擊新冠病毒等重大傳染病後，對中醫藥的作用有了更深的認識。他強調要發展中醫藥，注重用現代科學解讀中醫藥學原理，走中西醫結合的道路。清肺排毒湯的治療效果早已獲內地官方認證，國家中醫藥管理局則曾指，該湯水 提高了中醫藥的可及性， 大大提振了中醫的自信心

根據 官方此前公布的藥方，清肺排毒湯共21味中藥材，分別是 麻黃9g，炙甘草6g，杏仁9g，生石膏15-30g (先煎)，桂枝9g，澤瀉9g ，豬苓9g，白朮9g、茯苓15g，柴胡16g， 黃芩6g，姜半夏9g，生薑9g，紫菀9g，冬花9g， 射干9g，細辛6g，山藥12g，枳實6g ，陳皮6g，藿香9g。水煎服，每日1劑，早晚兩次，飯後40分鐘溫服。如有條件，服藥後可加服米湯半碗至一碗。3劑藥一個療程。石膏用量隨發熱情況加減。

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責任編輯：陳建錫

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