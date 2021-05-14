  • 33°C
香港時間 : 2021514日 (五) 15:53
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 晶片 芯片 5G 內循環 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

中國數字經濟十四五年均增速料達11.3% 2025年增加值超32萬億

經濟脈搏 15:21 2021/05/14

分享：

中國社科院發布藍皮書稱，據測算，2020年中國數字經濟增加值規模超過19萬億元（人民幣，下同），佔GDP比重約為18.8%。預計「十四五」（2021至2025年）時期，中國數字經濟整體的年均名義增速為11.3%；到2025年，中國數字經濟增加值規模將超32萬億元。

社科院數量經濟與技術經濟研究所、社會科學文獻出版社14日發布《數字經濟藍皮書：中國數字經濟前沿（2021）》。藍皮書指出，1993—2020年中國數字經濟平均增速為16.3%，呈持續快速增長勢頭，已成為中國經濟增長重要引擎。2010—2015年，伴隨著移動互聯網、雲計算、大數據等新一代信息技術的爆發，中國數字經濟年均增速11.2%；2015—2020年平均增速有所下降，但仍高達10.1%。

藍皮書預計，「十四五」時期中國數字經濟將延續快速增長勢頭，數字經濟整體的年均名義增速為11.3%；到2025年，中國數字經濟增加值規模將達到326724億元（名義），其中數字產業化增加值為155185.7億元，產業數字化增加值為171538.3億元。未來數字經濟快速增長趨勢也是符合預期的。

另據路透社報道，4月底中共中央政治局會議提出要積極發展工業互聯網，加快產業數字化，事實上就是希望通過數字經濟、激發新的動能，為下一階段轉型升級尋找方向，包括積極發展新能源等，其實都是經濟轉型的要求和發力的方向。

美「無限前沿法案」參院委會過關  擲逾千億美元同中國鬥科技

基辛格：中美都是科技強人 衝突恐致世界末日

超導量子電腦「祖沖之號」中國誕生  位元領先全球

中國成功「留光」1小時：技術冠全球  助實現量子儲存

  • 知識庫：什麼是數字經濟？

據中國通信研究院2017年發布的《中國數字經濟發展白皮書》，數字經濟是繼農業經濟、工業經濟之後的更高級經濟階段。

數字經濟是以數字化的知識和信息為關鍵生產要素，以數字技術創新為核心驅動力，以現代信息網絡為重要載體，通過數字技術與實體經濟深度融合，不斷提高傳統產業數字化、智能化水平，加速重構經濟發展與政府治理模式的新型經濟形態。

責任編輯：尹航

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道

Fintech 創新科技及應用 中國 大數據 政治 GDP 經濟 新能源 中國共產黨 中共中央政治局

下一篇文章

福布斯公布全球企業2000強 中國工行連續9年排榜首
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

張忠謀稱大陸芯片技術落後逾5年 她才是台積電真對手
張忠謀稱大陸芯片技術落後逾5年 她才是台積電真對手
中芯與台積電技術相距多少？里昂分析師這樣計算
中芯與台積電技術相距多少？里昂分析師這樣計算
反華情緒不敵需求 中國智能手機在印度市佔率創新高
反華情緒不敵需求 中國智能手機在印度市佔率創新高
中國爭「終極能源」突破 人造太陽將試1億度燃燒100秒（第二版）
中國爭「終極能源」突破 人造太陽將試1億度燃燒100秒（第二版）
中國與紐簽零關稅協議 澳洲被指賠了夫人又折兵
中國與紐簽零關稅協議 澳洲被指賠了夫人又折兵
台積電南京擴產 大陸科技分析師說：這扼殺本土芯片（第二版）
台積電南京擴產 大陸科技分析師說：這扼殺本土芯片（第二版）