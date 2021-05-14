中國數字經濟十四五年均增速料達11.3% 2025年增加值超32萬億

中國社科院發布藍皮書稱，據測算，2020年中國數字經濟增加值規模超過19萬億元（人民幣，下同），佔GDP比重約為18.8%。預計「十四五」（2021至2025年）時期，中國數字經濟整體的年均名義增速為11.3%；到2025年，中國數字經濟增加值規模將超32萬億元。

社科院數量經濟與技術經濟研究所、社會科學文獻出版社14日發布《數字經濟藍皮書：中國數字經濟前沿（2021）》。藍皮書指出，1993—2020年中國數字經濟平均增速為16.3%，呈持續快速增長勢頭，已成為中國經濟增長重要引擎。2010—2015年，伴隨著移動互聯網、雲計算、大數據等新一代信息技術的爆發，中國數字經濟年均增速11.2%；2015—2020年平均增速有所下降，但仍高達10.1%。

藍皮書預計，「十四五」時期中國數字經濟將延續快速增長勢頭，數字經濟整體的年均名義增速為11.3%；到2025年，中國數字經濟增加值規模將達到326724億元（名義），其中數字產業化增加值為155185.7億元，產業數字化增加值為171538.3億元。未來數字經濟快速增長趨勢也是符合預期的。

另據路透社報道，4月底中共中央政治局會議提出要積極發展工業互聯網，加快產業數字化，事實上就是希望通過數字經濟、激發新的動能，為下一階段轉型升級尋找方向，包括積極發展新能源等，其實都是經濟轉型的要求和發力的方向。

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知識庫：什麼是數字經濟？

據中國通信研究院2017年發布的《中國數字經濟發展白皮書》，數字經濟是繼農業經濟、工業經濟之後的更高級經濟階段。

數字經濟是以數字化的知識和信息為關鍵生產要素，以數字技術創新為核心驅動力，以現代信息網絡為重要載體，通過數字技術與實體經濟深度融合，不斷提高傳統產業數字化、智能化水平，加速重構經濟發展與政府治理模式的新型經濟形態。

責任編輯：尹航

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