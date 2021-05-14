【新冠肺炎】安徽出現疫情 合肥市民排長龍打疫苗（組圖，有片）

安徽省近日新增3宗新冠肺炎本土確診個案，當地人心惶惶。周五（14日）上午，在出現2宗個案的合肥市，多個疫苗接種中心大排長龍。

綜合內地傳媒報道，在合肥市的蜀山區奧體中心方艙接種點，早上7時已有市民排隊等候接種新冠疫苗。而瑤海區和平路街道，未到7時已有400人在安拖新村疫苗接種點外排隊等候，工作人員表示，「以往兩個接種點加在一起大概有七八百人，今天據估算起碼有2000人以上」。因應接種疫苗的人數明顯增加，當地 緊急啟用安徽醫科大學第二附屬醫院方艙接種點。 ​

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對於接種需求大增，合肥市衛健委副主任張曉峰大派定心丸。他強調該市現時有300個接種點，加上流動接種點，共有1500多個接種台次。全市接種能力為每天20萬人以上，接種能力超過群眾的接種需求，還不存在緊張的情況。

張曉峰還說，合肥市目前新冠疫苗狀態處於「緊平衡」狀態，呼籲市民積極參與接種。他又透露，預計6月底，全市將有468.46萬人次接種疫苗，期望早日形成免疫屏障，確保市民安全。

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責任編輯：唐宇廉

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