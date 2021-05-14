  • 32°C
香港時間 : 2021514日 (五) 17:24
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 晶片 芯片 5G 內循環 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新冠肺炎】安徽出現疫情 合肥市民排長龍打疫苗（組圖，有片）

國情動向 16:03 2021/05/14

分享：

安徽省近日新增3宗新冠肺炎本土確診個案，當地人心惶惶。周五（14日）上午，在出現2宗個案的合肥市，多個疫苗接種中心大排長龍。

綜合內地傳媒報道，在合肥市的蜀山區奧體中心方艙接種點，早上7時已有市民排隊等候接種新冠疫苗。而瑤海區和平路街道，未到7時已有400人在安拖新村疫苗接種點外排隊等候，工作人員表示，「以往兩個接種點加在一起大概有七八百人，今天據估算起碼有2000人以上」。因應接種疫苗的人數明顯增加，當地緊急啟用安徽醫科大學第二附屬醫院方艙接種點。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

對於接種需求大增，合肥市衛健委副主任張曉峰大派定心丸。他強調該市現時有300個接種點，加上流動接種點，共有1500多個接種台次。全市接種能力為每天20萬人以上，接種能力超過群眾的接種需求，還不存在緊張的情況。

張曉峰還說，合肥市目前新冠疫苗狀態處於「緊平衡」狀態，呼籲市民積極參與接種。他又透露，預計6月底，全市將有468.46萬人次接種疫苗，期望早日形成免疫屏障，確保市民安全。

【新冠疫情】內地再現本土病例 安徽3確診 感染源頭未明（第二版）

【新冠疫情】世衛：中國正享受有效遏制疫情的成果

責任編輯：唐宇廉

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

相關文章

【新冠疫情】世衛：中國正享受有效遏制疫情的成果
2021/05/11
【新冠疫情】世衛：中國正享受有效遏制疫情的成果
【新冠疫情】內地再現本土病例 安徽3確診 感染源頭未明（第二版）
今日
【新冠疫情】內地再現本土病例 安徽3確診 感染源頭未明（第二版）

你可能感興趣

【新冠疫情】世衛：中國正享受有效遏制疫情的成果
22:30 2021/05/11
【新冠疫情】世衛：中國正享受有效遏制疫情的成果
【新冠疫情】內地再現本土病例 安徽3確診 感染源頭未明（第二版）
今日 15:11
【新冠疫情】內地再現本土病例 安徽3確診 感染源頭未明（第二版）
新冠肺炎疫情 新冠肺炎 疫苗 疫情 安徽省 中國

上一篇文章

斥美國囤疫苗 華春瑩：朱門酒肉臭 路有凍死骨

下一篇文章

【新冠疫情】內地再現本土病例 安徽3確診 感染源頭未明（第二版）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

東風17導彈升級版曝光 竟跟國慶閱兵完全變了樣
東風17導彈升級版曝光 竟跟國慶閱兵完全變了樣
「奪島神器」服役 海南艦曬「海上攤煎餅」絕技（有片）
「奪島神器」服役 海南艦曬「海上攤煎餅」絕技（有片）
「中國太空站拒絕美國申請加入」炸網 實情是這樣的
「中國太空站拒絕美國申請加入」炸網 實情是這樣的
美國海軍士兵私拍遼寧艦戰機降落 驚嘆「WOO」
美國海軍士兵私拍遼寧艦戰機降落 驚嘆「WOO」
拜登大計終成形：欲遏中國 先學中國
拜登大計終成形：欲遏中國 先學中國
中國「飛龍-2」無人隱形轟炸機原型機下線　號稱將領先美軍在研B-21（組圖）
中國「飛龍-2」無人隱形轟炸機原型機下線　號稱將領先美軍在研B-21（組圖）