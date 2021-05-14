斥美國囤疫苗 華春瑩：朱門酒肉臭 路有凍死骨

美國務院發言人早前不點名批評，某些國家利用醫療援助推進自身狹隘政治議程，被解讀是針對中國。中國外交部發言人華春瑩周五（14日）回應稱，美國只有3億多人口，卻囤積26億劑疫苗，無視其他國家疫苗短缺，令人想起「朱門酒肉臭，路有凍死骨」。

華春瑩稱，美國不僅在人權問題上道貌岸然，在疫苗問題上也是如此。她提到，美國人口3.3億，佔世界總人口4%，但已搶購約26億劑疫苗，佔全球疫苗總量1/4。正當世界各國都在想方設法獲得急需的疫苗的時候，上億的疫苗正閒置在美國的倉庫裏。她批評美國在疫苗分配問題上堅持美國優先，限制疫苗原材料的出口，令人想起了杜甫的一句詩：「朱門酒肉臭，路有凍死骨。」

批美借疫情搞政治操縱

華春瑩還說，在疫情和疫苗問題上，美國對內隱瞞遮掩應對無力，對外甩鍋推責，轉移視線，借疫情搞政治操縱，在世界抗疫的關鍵時刻，要麼無所作為，落井下石，要麼開空頭支票。她諷刺美國，如果對方真的關心其他國家人民的生命健康，那就應當言行一致。

華春瑩最後強調，中國最早提出並且積極踐行將疫苗作為全球公共產品的承諾，包括已向160多個國家和國際組織提供抗疫物資援助，並正向100多個國家和國際組織提供急需的疫苗。她呼籲美國放棄對疫苗的政治操縱，為幫助和支持國際抗疫合作多做實事，多做貢獻。

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責任編輯：唐宇廉

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