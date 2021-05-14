【新冠疫苗】中疾控：國產滅活疫苗對多國變種病毒有效

國家衛健委發言人米鋒表示，5月以來全國共新增142宗境外輸入新冠肺炎確診病例，陸地、水面、航空口岸均有報告，其中變異病毒佔比增加。而中國疾控中心研究員引述研究數據稱，國產滅活疫苗對在英國、南非、巴西發現的新冠病毒變異株均有效。

國務院聯防聯控機制周五（14日）舉行發布會，米鋒提到，全球新增新冠肺炎確診病例已連續4周突破500萬例，主要來自中國周邊國家，而5月以來新增境外輸入142例，變異病毒佔比增加，加上安徽新增本土疫情，反映「外防輸入、內防反彈」壓力持續增大，必須做好防護，並加快推進新冠疫苗接種。

國家衛生健康委疾控局一級巡視員賀青華也稱，新冠病毒變異總體呈加快的趨勢，發現的變異株國家數在不斷增多，其中英國發現的變異株已在130多國和地區發現，南非發現的變異株已在80個國家地區發現，在巴西發現的變異株在45個國家地區中發現，最近在印度發現的變異株至少有44個國家和地區發現。

賀青華警告，隨著境外疫情的持續傳播，不排除出現新的變異株，但無論病毒變異、變快也好、增多也好，中國有能力監測到境外輸入的變異株。

中國疾控中心研究員、國務院聯防聯控機制科研攻關組疫苗研發專班專家組成員的邵一鳴則稱，研究數據顯示，國產滅活疫苗對在英國、南非、巴西發現的新冠病毒變異株均有效。中國滅活疫苗研發工藝具備快速應對變異株的能力，相關企業已做好充分準備，及時根據病毒變異的嚴重程度，視時、視情況更新疫苗。目前科興、國藥滅活疫苗已獲中國附條件上市。

責任編輯：林佩怡

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