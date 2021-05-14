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「天問一號」最快明日著陸火星 關鍵9分鐘將決定成敗

國情動向 21:24 2021/05/14

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國家航天局宣布，中國火星探測器「天問一號」將於明日（15日）至下周三（19日）擇機著陸於火星的「烏托邦平原」。專家指，著陸過程僅9分鐘左右，探測器需要在短時間內將速度從約每秒4.9公里降到0，這任務的關鍵一步，就要靠火星的大氣。

航天科技集團設計師譚志雲指，大氣減速時要面臨高溫過及姿態偏差，對減速造成不利影響。一旦利用自身氣動外形和防熱結構挺過氣動減速第一關，天問一號將成功減速90%。接下來，它需要立刻打開自己的減速傘，直到速度降到每秒不到100米時，探測器攜帶的變推力發動機會準時開機，進入動力下降段。

他續指，這個過程大概是在80至100秒，然後到達距火星表面100米時，進入懸停階段。這時微波測距測速敏感器就會對地進行測量，還包括光學相機、三維激光相機，完成對地成像，可能還會在100米高度進行平移，選擇更安全的著陸區進行著陸。

當自主確定著陸區域後，著陸巡視器會在緩衝機構和氣囊的保護下，著陸在火星表面。之後，著陸巡視器組合體將釋放高度1.85米、240公斤左右的「祝融號」火星車，開始「巡」這個階段的工作。「祝融號」設計壽命為3個火星月，相當於約92個地球日。

「天問一號」影到高清相片 火星表面是這樣（組圖）

天問一號已進「泊車」狀態 擇機5月軟著陸火星（組圖）

對標SpaceX星鏈？ 新成立的中國衛星網絡集團瞄準這些領域（組圖）

責任編輯：陳建錫

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