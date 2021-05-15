台灣暴增180宗本土病例 台北新北升級第三級防疫警戒

台灣的新冠肺炎疫情反彈，昨日（14日）單日暴增180宗本土確診，再創單日新高。台灣的行政院今早召開記者會，宣布「雙北」（台北和新北）升為三級防疫警戒，除必要服務、醫療及公務外，其餘營業及公共場所關閉。

台灣疫情指揮中心指揮官陳時中表示，昨天單日本土病例新增180例、境外輸入5例。疫情升溫，台北市、新北市今天起至5月28日升級第三級警戒，全台休閒娛樂場所關閉，禁止進香團活動；其他縣市維持二級，但不分地區全體民眾外出時需全程戴口罩。

陳時中說，熱區（疫情嚴重地區）內陽性篩檢率偏高，本來是0.5%，現在新北市、萬華陽性篩檢率由3%-10%不等，原本用疫調來做防堵恐已力道不足，必須提升社區防疫等級才能控制疫情。

行政院長蘇貞昌表示，近日的確診病例源頭單一，變種病毒基因序列相同，要有新防疫措施保護高風險區域。他又強調台灣醫療資源和維生設備都非常充足，庫存口罩有8億片。他表示，總統蔡英文指示疫情指揮中心與各縣市政府聯絡，召開視像會議商討合作。

此外，台北故宮博物院昨宣布，因應台北市政府防疫升級，自15日起，北部院區全面閉館（含博物館園區等公共空間），並暫停北部院區所有對外活動。後續恢復開館日，將視疫情發展調整。這是台北故宮博物院北部院區亦自開館以來，首度全面閉館。

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責任編輯：蒯宇澄

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