內地新增5宗本土病例 北京3人列密切接觸者

內地昨日（14日）新增14宗新冠肺炎確診病例，其中5宗是本土感染，分別來自安徽和遼寧，兩地亦共有10宗本土無症狀感染者。

遼寧營口鮁魚圈區「封城」

安徽省新增3宗確診病例，包括合肥市1宗，六安市2宗，安徽省累計增至5人確診。合肥市其中兩名確診患者上月底分別由蘭州和北京抵達遼寧營口市，期間曾入住同一間酒店，其中一人在當地停留期間發病。營口市追蹤後發現5人檢測呈陽性，展開全員核酸檢測，並對8個重點小區實施封閉管理，高速公路實施交通管制；患者主要活動的鮁魚圈區，非必要人員不得離開。安徽及遼寧目前共12個地區列為中風險。

另外，北京市西城區接到六安市疾控中心通知，區內一家三口是六安巿確診患者的接觸者。

通報稱，西城區第一時間啟動應急預案，迅速開展流行病學調查，劃定3名密切接觸者的密切接觸者（即次密接）範圍，並按要求採取醫學隔離觀察措施，同時採集相關人員咽拭子標本340件，結果均為陰性。

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責任編輯：蒯宇澄

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