天問一號著陸火星 習：邁出中國星際探測重要一步（有片）

據新華社消息，中國天問一號探測器於今早8時20分左右，著陸於火星烏托邦平原南部預選著陸區，這意味中國成為繼美國後第二個在火星留下足蹟的國家。

在飛行近10個月，經歷了約9分鐘的減速、懸停避障和緩衝後，「祝融號」火星車成功著陸火星，完成了天問一號「繞、著、巡」的第二步，也是關鍵的一步，意味中國首次火星探測任務著陸火星取得成功。

接下來，「祝融號」火星車預計將在火星表面工作約三個月，而天問一號環繞器將為火星表面探測和地球的通信擔當中繼衛星，傳送信號，等到火星車工作計劃結束後，環繞器還將進行長達兩年的深度探測工作。

▲ 天問一號著陸過程（來源：中國航天報）

烏托邦平原（拉丁語：Utopia Planitia），又譯作烏托邦低原，為火星上最大的平原，直徑3200公里，中央坐標中央為118°E，49.7°N ，位於阿爾及爾平原的對蹠點上。 1976年9月3日，美國「海盜2號」火星探測器在此平原著陸，對著陸點周圍進行了探測。

國家主席習近平致賀電，代表黨中央、國務院和中央軍委，向首次火星探測任務指揮部並參加任務的全體人員致以熱烈的祝賀和誠摯的問候。

習近平在賀電指出，天問一號探測器著陸火星，邁出中國星際探測征程的重要一步，實現從地月系到行星際的跨越，在火星上首次留下中國人的印跡，這是中國航天事業發展的又一具有里程碑意義的進展。

習近平稱讚參與火星探測任務的工作人員勇於挑戰、追求卓越，使中國在行星探測領域進入世界先進行列，祖國和人民將永遠銘記他們的卓越功勛。希望他們再接再厲，精心組織實施好火星巡視科學探測，堅持科技自立自強，精心推進行星探測等航天重大工程，加快建設航天強國，為探索宇宙奧秘、促進人類和平與發展的崇高事業作出新的更大貢獻。

此外，美國太空總署（NASA）在官方Twitter轉發副局長楚比興的發文，祝賀中國首個火星探測器登陸火星，並恭喜中國國家航天局天問一號團隊。楚比興又稱，他與全球科學界一同期待中國本次火星任務，對人類了解該星球作出貢獻。

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責任編輯：蒯宇澄

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