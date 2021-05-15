龍捲風突襲蘇州武漢 致10死388傷（有片）

江蘇及湖北兩省昨晚（14日）突遭龍捲風襲擊，截至15日下午，共造成至少10人死亡、360多人受傷。

綜合內媒報道，武漢蔡甸區突然發生9級龍捲風，風速達到每秒23.9米，破壞力驚人，多處房屋和電力受損，官方單位緊急組織救災隊伍深入災區。

截至15日4點30分為止，已造成6死218傷，倒塌民宅27戶。

不過，對于「9級龍捲風」說法，湖北省氣象局指，由於強對流天氣局地性強，事範圍小，事發中心地點無氣象設備監測，因此不能以9級風來評判受災地天氣及龍捲風等級，「9級龍捲風」說法欠妥。

據武漢市城建局緊急工作部署會消息，考慮惡劣天氣影響，武漢市昨晚開始所有工地連夜停止室外作業，即日起所有活動板房工人將全部撤離。

而遭遇龍捲風襲擊的不只武漢，蘇州市吳江區盛澤鎮昨晚19時左右也出現龍捲風，初步研判為EF3級龍捲風，中心最大風力17級。

據江蘇省消防救援總隊官方微博消息，龍捲風造成電力受損，7處房屋倒塌以及車輛受損，消防部門救出十多名受困民眾。

截至15日5時，排查搜救結束。經統計，災害共造成4人死亡、19人輕傷、130人輕微傷；受損農戶84戶，受損企業17戶。目前，當地部分斷電區域供電已恢復，現場秩序基本恢復穩定。

責任編輯：蒯宇澄

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