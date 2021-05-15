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龍捲風突襲蘇州武漢 致12死379傷（有片）

社會熱點 16:00 2021/05/15

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江蘇及湖北兩省昨晚（14日）突遭龍捲風襲擊，截至15日下午，共造成至少12人死亡、379人受傷。

（更新傷亡數字）

武漢市通報，昨晚20時39分，武漢市蔡甸區奓山片區、武漢經開區軍山片區突發EF2（對應風速49至60米每秒）級龍捲風，部分村灣房屋受損，大量樹木折斷、部分工棚倒塌。接報後，省應急管理廳、省消防總隊工作組立即趕赴現場指導救援，連夜部署搶險救災工作，全力搜救失聯人員。據悉，此次龍捲風已致8人遇難，230人受傷。

此外，據荊州市、恩施州、仙桃市應急管理局通過報災系統報告，截至5月15日8時統計，13日以來降雨和強對流天氣過程引發洪澇和風雹災害，造成荊州市的3縣（市）和仙桃市3.8萬人受災，緊急轉移安置4人；農作物受災面積2.07千公頃；因災倒塌房屋4間，不同程度損壞98間；直接經濟損失1169.8萬元。其他災情正在進一步核查中。

通報指，受高空波動和中低層切變線影響，湖北省有較明顯降水發生，部分地區有短時強降水，局部有雷暴大風、冰雹等強對流天氣。15日晚到16日白天省內大部地區將出現平均風力4到5級，陣風6到8級的偏北大風。

省應急廳要求各地應急部門加強氣象研判，強化短臨預警；加強極端天氣情況下風險隱患排查，特別是立即停止戶外作業；做好傷員救治和受災群眾的安置工作等。

而遭遇龍捲風襲擊的不只武漢，蘇州市吳江區盛澤鎮昨晚19時左右也出現龍捲風，初步研判為EF3級龍捲風，中心最大風力17級。

據江蘇省消防救援總隊官方微博消息，龍捲風造成電力受損，7處房屋倒塌以及車輛受損，消防部門救出十多名受困民眾。

截至15日5時，排查搜救結束。經統計，災害共造成4人死亡、19人輕傷、130人輕微傷；受損農戶84戶，受損企業17戶。目前，當地部分斷電區域供電已恢復，現場秩序基本恢復穩定。

責任編輯：蒯宇澄

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極端天氣 天氣 地球 龍捲風 蘇州 武漢 江蘇省 微博

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