85歲鍾南山接種國產新冠疫苗：感覺很好

中央電視台播出85歲的中國工程院院士鍾南山近日打國產興疫苗的片段，他接種後豎起大拇指，表示感覺良好。

鍾南山說，接種疫苗是一種非常好的實現真正的群體免疫的方法。中國接種疫苗的比例目前還比較低，必須跟上形勢，和世界其他國家一樣，爭取盡快能達到70％至80％的接種率。「我最近也接種了我們國家的國產新冠疫苗，感覺良好，希望大家一起努力，盡快接種疫苗。」

鍾南山呼籲快打疫苗 否則中國「很危險」

【新冠疫苗】鍾南山：正全力研發針對變異毒株的疫苗

瑞銀料中國最終將有87%人口接種疫苗

另外，路透社報道，投行瑞銀（UBS）周五發表報告稱，最近幾周，中國新冠肺炎疫苗接種量急增，目前正以平均每日為0.64%的人口接種的速度進行，趕上美國每日0.65%、歐盟每日0.67%以及英國每日0.72%等地的接種速度，假如目前中國的接種速度能夠持續，估計中國最終將有87%的人口接種疫苗。

瑞銀稱，目前並不清楚中國的疫苗供應數量及出口數量，但相信中國疫苗生產的總產量可能會達到58億劑，這對中國本身人口來説應該已經足夠。從其他國家或地區對中國疫苗的購買承諾中，該行確定的數量約為10億劑。

報告稱，本周（5月10日-5月14日）該行追蹤疫苗接種計劃的全球41個經濟體中，有33個經濟體的接種速度均加快，從最近七天移動平均接種率推算，截止2021年年底全球經濟體將有56%的人口完成接種。發達國家2021年有望為92%的人口接種疫苗，而新興市場國家將有47%的人口完成接種。報告預期，近期新冠肺炎疫情嚴峻的印度，每日接種率可在6月中改善；而本周接種情況有所放緩的巴西，相信隨着疫苗供應增加可扭轉過來。

中國國家衞健委公布，截至5月13日，中國大陸累計報告接種新冠病毒疫苗3.6691億劑次，較5月12日增加1,263.8萬劑次，單日疫苗接種量創新高。

責任編輯：蒯宇澄

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