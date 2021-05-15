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深圳人口10年增714萬 成廣東省最具吸引力城市

經濟脈搏 17:52 2021/05/15

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廣東省統計局今日（15日）公布第7次全國人口普查數據顯示，廣東全省於去年底常住人口約1.26億人，與2010年約1.04億人相比，10年來共增加2170萬人，其中深圳常住人口10年來增加714萬人，為全省最具吸引力城市。

統計局表示，截至去年11月，廣東全省常住人口為1.26億人，10年來共增加2170萬人，增長近20.81%，年平均增長率為1.9%。

全省21個城市按人口排名，廣州以1868萬人居首、其次為深圳1756萬人，東莞則為1047萬人，屬該省第3個常住人口破千萬的城市。

其中，深圳常住人口10年來增加714萬人，相當於全省同期增長約3分之1。數據顯示，深圳60歲及以上人口僅佔5.36%，比廣東全省平均低7%，比全國平均低超過13%，為全省「最青春城市」。

同樣年輕的還有東莞，60歲及以上人口佔5.47%，與深圳接近，15至59歲人口比例更是高達81%，位列廣東全省第一。

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責任編輯：蒯宇澄

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