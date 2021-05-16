王毅：巴以衝突 美國站在國際正義對立面

以色列與巴勒斯坦武裝衝突持續超過一周仍未降溫，以色列繼續轟炸加沙地帶多處目標，至今造成約140名巴勒斯坦人死亡，美聯社等國際傳媒所在大樓亦遭以軍摧毀；以色列方面亦有10人死於哈馬斯組織發射火箭炮。中國國務委員兼外長王毅表示，中國已推動聯合國安理會就巴以衝突緊急磋商，但令人遺憾的是，美國站在了國際正義的對立面。

王毅周六（15日）與巴基斯坦外長庫雷希（Shah Mahmood Qureshi）通話時，就當前巴勒斯坦與以色列衝突闡明中方立場。

巴基斯坦既是中國在伊斯蘭世界的全天候戰略夥伴，向來也巴勒斯坦的堅定支持者，是世上少數與巴勒斯坦國建立全面外交關係的國家。

王毅表示，近日巴以衝突不斷升級，造成大量人員傷亡，令人痛心。中方有三點看法：

第一，局勢惡化的根源是巴勒斯坦問題長期未能得到公正解決。特別是近年來中東和平進程偏離原有軌道，聯合國安理會決議沒有得到切實執行，尤其是巴勒斯坦獨立建國權利受到持續侵害，巴勒斯坦人民的困境進一步加深，導致巴以對立激化，衝突反覆上演。事實證明，巴勒斯坦問題一天得不到公正解決，巴以雙方和中東地區就無法實現真正的和平。

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第二，當務之急是停火止暴，聯合國安理會有責任推動局勢盡快降溫。中方作為安理會輪值主席，已推動安理會兩次就巴以衝突舉行緊急磋商，並起草安理會主席新聞談話，引導安理會采取行動。但令人遺憾的是，安理會至今未能達成一致，美國採取的立場站在了國際正義的對立面。我們呼籲所有安理會成員國都要承擔起應盡責任，切實為維護地區和平與安全作出努力。

第三，解決巴勒斯坦問題根本出路在於落實「兩國方案」。中方周日（16）會在安理會主持召開有關巴以衝突的公開辯論會，期待各方能就此發出一致聲音。中方認為，安理會應對「兩國方案」進行再確認，敦促巴以雙方盡快在「兩國方案」基礎上重啟和談。中方將繼續堅定支持巴勒斯坦人民爭取恢覆民族合法權利的正義事業，堅定支持通過政治對話公正解決當前的問題，堅定支持聯合國以及阿拉伯國家聯盟、伊斯蘭合作組織為此發揮建設性作用。

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庫雷希表示，巴方讚同中方關於當前巴以衝突的立場，支持「兩國方案」，支持巴勒斯坦人民正義事業，主張推動巴以雙方通過對話談判解決問題。巴方高度讚賞中方在安理會內主持公道，願同中方加強溝通協調，找到推動停火止暴、促進局勢降溫的辦法。

較早前，美國總統拜登與以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）通話，表示美國強烈支持以色列防衛哈馬斯的火箭炮攻擊。

拜登又與位於約旦河西岸的巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmoud Abbas）又話，向阿巴斯強調，哈馬斯必須停止向以色列發射火箭炮，又指兩人都關注包括兒童在內的無辜平民，在持續的暴力中喪生。

巴勒斯坦分為加沙與西岸兩處不相連地區，加沙由哈馬斯組織控制，西岸巴勒斯坦自治政府不時鞭長莫及。

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責任編輯：連兆鋒