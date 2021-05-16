【新冠疫情】新華社：中國要增加一道「疫苗屏障」

內地在經歷約3星期本地疫情「清零」後，最近安徽、遼寧兩省再次出現本地確診個案。新華社周日（16日）發表題為「疫苗接種不能『起大早趕晚集』」的評論，指出本土病例警示人們，病毒仍未遠去，各地還需加快疫苗接種步伐，用全民接種的確定性，應對病毒傳播的不確定性。

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