【新冠疫情】新華社：中國要增加一道「疫苗屏障」 國情動向 16:02 2021/05/16 分享： 內地在經歷約3星期本地疫情「清零」後，最近安徽、遼寧兩省再次出現本地確診個案。新華社周日（16日）發表題為「疫苗接種不能『起大早趕晚集』」的評論，指出本土病例警示人們，病毒仍未遠去，各地還需加快疫苗接種步伐，用全民接種的確定性，應對病毒傳播的不確定性。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 相關文章 【新冠疫情】世衛：中國正享受有效遏制疫情的成果 2021/05/11 【新冠疫情】世衛：中國正享受有效遏制疫情的成果 【新冠疫情】安徽、遼寧急增17宗本土病例 1人到過北京（第五版） 2021/05/14 【新冠疫情】安徽、遼寧急增17宗本土病例 1人到過北京（第五版） 【新冠肺炎】安徽出現疫情 合肥市民排長龍打疫苗（組圖，有片） 2021/05/14 【新冠肺炎】安徽出現疫情 合肥市民排長龍打疫苗（組圖，有片） 【台灣疫情】確診增206宗 最早4月6日已發病 今日 【台灣疫情】確診增206宗 最早4月6日已發病 【台灣疫情】疫情掀搶購潮 經濟部：民生物資存量足夠 2021/05/13 【台灣疫情】疫情掀搶購潮 經濟部：民生物資存量足夠 你可能感興趣 【新冠疫情】世衛：中國正享受有效遏制疫情的成果 22:30 2021/05/11 【新冠疫情】世衛：中國正享受有效遏制疫情的成果 【新冠疫情】安徽、遼寧急增17宗本土病例 1人到過北京（第五版） 23:12 2021/05/14 【新冠疫情】安徽、遼寧急增17宗本土病例 1人到過北京（第五版） 【新冠肺炎】安徽出現疫情 合肥市民排長龍打疫苗（組圖，有片） 16:03 2021/05/14 【新冠肺炎】安徽出現疫情 合肥市民排長龍打疫苗（組圖，有片） 安徽省 疫苗 遼寧 中國 新華社 疫情