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登火星後中國太空站第二發來了 天舟二號發射場就位

國情動向 15:56 2021/05/16

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天問一號着陸器帶着祝融號火星車順利登陸火星，創造中國航天器首次登陸地球以外行星後，中國空間站（太空站）快將執行第2次發射任務。「天舟二號」貨運飛船已裝上火箭，並運抵發射場，料於近期發射升空。天舟二號飛船會與4月發射的中國太空站「天和號」核心艙對接，向天和核心艙補給，為中國航天員6月首次進入天和核心艙做好準備。

中國載人航天工程辦公室周日（16日）發佈消息，天舟二號貨運飛船，與長征七號遙三運載火箭組合體，已轉運至海南文昌航天發射場的發射區。發射場設施設備目前狀態良好，後續會按計劃開展發射前的各項功能檢查、聯合測試等工作。

根據之前公佈的路線圖，中國太空站的建造分為，太空站關鍵技術驗證、太空站建造兩個階段實施，預計今明兩年全部完成。

天問一號著陸火星 習：中國星際探測重要一步（有片）

天和號開啟中國航天「下餃子」模式 2年11次發射

今年還要實施關鍵技術驗證階段的5次飛行任務。除了4月天和核心艙發射，還有5月天舟二號貨運飛船、6月神舟十二號飛船發射。之後天舟三號貨運飛船、神舟十三號載人飛船會於下半年先後發射。

按計劃，中國航天員開始定期留駐太空站後，問天、夢天實驗艙會升空，與天和號對接，屆時天宮太空站的三個艙段會全部到位，中國太空站在軌建造會在2022年底完成。

中國太空站設計的在軌壽命不小於10年。航天員通過維修和更換設備，還可以延長太空站的在軌時間。

天和核心艙「豪宅」高過5層樓 大於國際太空站任何艙

西方炒作「中國火箭殘骸失控墜落」 外交部一句話反駁

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責任編輯：連兆鋒

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