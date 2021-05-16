【台灣疫情】張文宏：新冠已成世間常駐病毒 變異逃逸機會增

台灣新冠肺炎疫情持續擴大，周日（16日）新增206宗本地確診病例，連續多日創下新高。新北市疫情尤其嚴重，單日新增97宗確診，新北市市政府周一（17日）開始彈性上班。內地傳染病專家張文宏認為，台灣與中國內地新冠疫苗接種速度不夠快，令病毒變異逃逸的風險有所上升。張文宏更警告，新冠病毒已成為世間常駐，必須做好長期應對準備。

上海復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏周日微博發文，指病例輸入的原點無論是人或者是物，在將來仍可發生；隨著國際交流的逐漸開放，輸入的風險不會減少，而近期台灣的病例暴發也提示類似的現象，一旦輸入即迅速蔓延。

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張文宏認為，近期疫情有以下啟示：

1. 新冠病毒沒有自行離去，而是分佈在全世界，只要稍微放鬆一下防控措施，疫情馬上就會重啟，而且傳播速度較去年絲毫未見減弱。

2. 以目前的全球疫情來看，新冠病毒已經成為世間常駐病毒，我們必須做好長期應對準備。

3. 全球的疫苗接種速度很慢，很不平衡。無論是遼寧營口市鮁魚圈區疫情，還是台灣台北都會區疫情，均未達到疫苗屏障的水平。從營口到安徽六安的病例更是沒有接種過疫苗。但未接種疫苗是當前全球的常態。即使在疫苗供應非常充沛的國家，疫苗接種率也難以達到完全阻斷傳播的群體免疫水平。

4. 病毒的變異發生速度雖然沒有流感病毒快，也沒有完全逃逸疫苗的作用，但是由於疫苗接種速度不夠快，最終病毒變異逃逸株的可能在增大。

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張文宏續稱，好消息是，自己上周與阿聯酋研究人員交流時，對方展示遞交世衛組織的中國滅活疫苗數據，顯示可以降低新冠肺炎住院率93%，接種組沒有人死亡。

張文宏說：「世衛組織拿到的這個數據非常重要，甚至意義比保護率更大。如果通過疫苗的普遍接種，可以大幅度降低該病的嚴重程度和病死率，那麽就可以將疾病的危害性降低至流感的水平，屆時新冠仍然會每年冬季定期流行，南北半球輪流來，但是世界可以照樣開放。」

他認為，率先完成接種的國家和地區將會先行走出新冠陰影，世界會實現逐步的開放。

彭博社數據顯示，台灣至今只接種了不到19萬劑疫苗，按1人2劑計數量只佔人口0.4%；中國內地則注射了逾3.8億劑，相當人口14%。台灣近期亦面臨疫苗短缺，國民黨呼籲購入內地疫苗。

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責任編輯：連兆鋒