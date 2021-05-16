【安徽疫情】央視：專家研判規模擴散可能基本排除

內地遼寧及安徽兩省，近日出現相關連的本地確診新冠肺炎病例，截至周日（16日）中午共有27人感染，遼寧及安徽分別佔15例及12例。據央視報道，專家研判，安徽疫情的規模性擴散機會，已經基本排除

目前，安徽省感染者全部集中在裕安區和肥西縣，張某、李某、呂某為最早的3名感染者。經核查，張某是裕安區人，4月以來從未出過省。

李和呂某均為外地臨時來安徽，開展攝影培訓業務人員，李某5月1日自遼寧營口，經大連到安徽六安市裕安區，2至8日在某影樓開展培訓，5日開始感到身體不適。

呂某5月9日自營口經北京，11日到肥西縣某酒店開展培訓，13日檢測陽性。張某在影樓參加培訓期間，與李某有密切接觸。

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另外，中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友表示，雖然此次本土疫情首個確診病例來自安徽六安，但此次疫情源頭很有可能，是從遼寧營口開始傳播。

吳尊友認為，弄清楚傳播鏈條非常關鍵。他判斷此次疫情傳播源頭依據，是地理位置和發病時間。「我國新出現疫情，都是境外輸入，人或物。」他指安徽屬內陸省份，直接由境外輸入疫情可能不大，而營口在遼寧，去年該省發生若干宗境外輸入引發的地方傳播疫情。

從現有病例發病時間看，吳尊友認為，目前公佈信息提示雖然安徽六安先發現病例，但營口病例出現的時間比安徽六安的病例早，從現有流行病學傳播關系來看，六安病例由營口病例傳播所致。

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責任編輯：連兆鋒