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拜登不怕向中國輸出科技？美國棄疫苗專利想甚麼

國情動向 07:08 2021/05/17

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拜登不怕向中國輸出科技？美國棄疫苗專利想甚麼

美國疫情逐漸受控之際，就「疫苗外交」發起大反攻。拜登政府宣佈支持放棄新冠疫苗專利，迅速拿下道德高地，而且毋須即時付出。不過放棄專利可說也是兵行險着，非但對眼前全球抗疫實際幫助甚微，更在拜登強調要與中國極度競爭的今天，顯得「很不美國」。拜登葫蘆裏賣甚麼藥？

拜登政府放棄新冠疫苗專利，頓時為美國抗疫挽回不少印象分。拜登原本與特朗普一樣，就疫苗高舉「美國優先」，被指只顧囤積疫苗，卻對印度疫情失控反應遲緩，這現在都被掌聲蓋過。

放棄專利消息一出，美國「五眼」盟國即時和應，美國才剛剛重返的世界衛生組織（WHO）讚揚這是「偉大時刻」，美國對手俄羅斯跟隨擺出相同姿態，中國也表示期待多方討論。

拜登此次巧妙的外交攻勢，即時成本低得很。華府宣佈的具體是，美國會在世界貿易組織（WTO），支持免除新冠疫苗的知識產權限制。這意味着，美國藥廠的新冠疫苗專利現時仍然有效，沒有隨便讓人生產。

走世貿途徑放棄疫苗專利過程會很漫長。美國動議首先需由世貿成員國達成共識，然後各國需要各自移除法律障礙，讓美國配方疫苗得以另行生產和流通。而生產新冠疫苗其實並非一條「配方」般簡單，每款疫苗都涉及數十以至過百項知識產權......（中略）......

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但是，拜登老謀深算的這一着也不無風險；美國的印象分要變為實際得分，背後存在不少局限。

拜登政府支持放棄疫苗專利，一方面雖然博得許多掌聲，另一方面其實頂着了美國國內外強烈反對。華府決定自然招惹美國藥業不滿，也遭遇歐盟反彈。法國總統馬克龍更點名美國及英國，批評他們應該首先取消疫苗和原材料出口限制......（中略）......

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疫苗專利更涉及科技創新與地緣博弈議題，反對者認為拜登政府舉動損害西方創新動力，並變相幫助中國及俄羅斯等對手。

德國總理默克爾指出，放棄專利並非邁向更多更好疫苗的道路。她還表示，中國才有能力運用西方mRNA疫苗科技，放棄專利是幫助中國，而非幫助非洲國家得到急需的疫苗......（中略）......美媒直指，拜登放棄疫苗專利，是尼克遜1971年放棄金本位後實施工資和價格管制以來，美國總統最差的經濟決定。

或者，拜登明白解除疫苗專利實現阻力重重，表態支持只為......

（節錄）

【全文訂戶專享︰中外廣角鏡——拜登棄疫苗專利 「很不美國」反助華？

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撰文 : 連兆鋒

欄名 : 中外縱橫

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