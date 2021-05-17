【台灣疫情】何時推紓困措施？　經濟部：視乎實際需求

台灣疫情大爆發，許多縣市已採取三級或準三級警戒措施。疫情下民眾減少出門避開人群聚集，導致餐飲、零售、娛樂等行業備受衝擊，業界關心經濟部何時推出紓困措施。經濟部周日（16日）表示，正在了解產業實際需求，以規劃適當紓困措施，完成後會儘快對外公布。

中央社報道，經濟部官員表示，因應疫情升溫觸發搶購潮，這兩天重點先放在穩定民生物資上，至於紓困措施，近期持續都在研擬當中，完成後會儘快公佈。當局指，由於防疫升至三級警戒，產業受創情形、範圍有所變化，要先了解、彙整產業報上來的實際需求，以此規劃適當紓困措施。

報道又指，經濟部官員指出，觀察疫情升溫以來，受創最深的是中大型餐飲業或婚宴會館，本來已稍微擺脫疫情影響的會展活動，也被迫再度暫停。針對受創的商業服務業及會展產業，當局正在盤點紓困做法。

去年疫情爆發後，經濟部提出薪資補貼、營運資金補貼、水電費減免、紓困貸款等措施。對於會否沿用去年的做法，報道引述官員指，今年本地疫情擴散迅速，管制措施更為嚴格，情況有別於去年。當局表明，現時不會預設任何立場和方案，會視乎產業需求，爭取到的紓困預算來規劃。

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責任編輯：唐宇廉

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