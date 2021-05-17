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以巴衝突形勢危急 王毅：一國阻攔安理會一致發聲

國情動向 10:32 2021/05/17

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以色列與巴勒斯坦持續大規模交火，以巴死亡人數分別升至10人和約200人，雙方亦有近2,000人受傷，受害者不少更為平民、婦女和兒童。中國在聯合國安理會主持緊急會議，討論應對以巴衝突。中國國務委員兼外交部長王毅表示，目前形勢危急嚴竣，停火止暴刻不容緩，但一個國家正在阻攔安理會發出一致聲音。王毅呼籲美國承擔責任、採取公正立場，支持安理會緩解以巴衝突局勢。

聯合國安理會輪值主席國中國於紐約時間周日（16日）主持召開緊急視像會議，王毅會上發言指出，國際社會必須緊急行動起來，全力阻止局勢進一步惡化，全力防止地區再陷動蕩，全力維護當地人民生命安全。

他強調，巴勒斯坦問題始終是中東問題的核心，中東不穩，天下難安；只有全面、公正、持久地解決巴勒斯坦問題，中東地區才能真正實現持久和平和普遍安全。

王毅表示，安理會承擔著維護國際和平與安全的首要責任，必須就巴以衝突採取有力行動，重申對「兩國方案」的堅定支持，推動局勢盡快降溫。

「中方已經會同各國起草安理會主席新聞談話。但令人遺憾的是，由於僅僅一個國家阻攔，安理會至今未能發出一致聲音。我們呼籲美國承擔應盡責任，採取公正立場，和國際社會大多數成員一道，支持安理會為緩解局勢、重建信任、政治解決發揮應有作用。」

王毅：巴以衝突 美國站在國際正義對立面

以色列「鐵穹」大展身手 中國要不要這樣的防禦？

王毅談及，中方就局勢有停火止暴是當務之急、人道援助是迫切需要、國際支持是應盡義務、「兩國方案」是根本出路4點主張；中方擔任安理會輪值主席以來，把應對中東緊張局勢作為重中之重，中方重申對巴以雙方和平人士來華開展對話的邀請，也歡迎巴以雙方談判代表在華舉行直接談判。

王毅又指，巴以局勢每次陷入動蕩，都是對國際法治的警示，對多邊合作的檢驗，對人類良心的拷問；聯合國和安理會能否有所作為，世界人民在看，歷史也在記錄；我們應該也必須團結一致，站在和平正義一邊，站在公道良知一邊，站在歷史正確一邊，踐行真正的多邊主義，推動巴勒斯坦問題早日得到全面、公正、持久的解決。

今次安理會會議未有取得實質成果。美國駐聯合國代表托馬斯-格林菲爾德（Linda Thomas-Greenfield）會上稱，美國正通過外交渠道嘗議爭取衝突結束。

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責任編輯：連兆鋒

地緣政治 外交 王毅 中國 美國 聯合國 以色列 巴勒斯坦 以巴關係 中東局勢

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