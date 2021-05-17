美陸軍高超音速導彈能關島射中國？中美恐添地緣緊張（多圖）

▲ 美陸軍高超音速導彈能關島射中國？中美恐添地緣緊張

美軍多年來未有曝光「遠程高超音速飛彈武器（LRHW）」的真實射程，但美媒近日報道，美軍陸軍發言人12日首次打破沉默證實，LRHW的射程「遠超2775公里」，這意味能從關島瞄準中國本土角放軍，新武器有針對中國的意味。

美國軍事新聞網站Breaking Defense報道，陸軍發言人最近打破沉默，曝露LRHW的射程「遠超2775公里」，稱「讓一切充滿可能」。

報道假設一種情景，台海一旦發生衝突，但美國包括日本等所有盟友、都拒絕美國軍隊使用自己的領空作戰，美軍也能用LRHW瞄準位於中國本土的解放軍。

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報道也推斷，由於美國海軍研發的高超音速飛彈，使用的助推滑翔載具與LRHW相同，因此「如果LRHW的射程可達2775公里，相信海軍也一定可以」。

陸軍型LRHW 發射成本更低

報道分析，相較於陸軍的發射器而言，海軍的武器機動性來得更高，因為海軍可以在不顧慮盟國態度的情況下，直接在國際的海、空域中發射武器，不過陸軍武器的成本更低，且可利用地形優勢，躲避對手攻擊。

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根據美國陸軍官網消息，他們預計將在2023年獲得首部遠程高超音速武器原型。

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高超音速（hypersonic）技術具更強反攔截能力，據信除美國外，中國亦在開發這一技術的導彈。

而美國的開發經過曾遇不順。B-52H 同溫層堡壘（B-52H Stratofortress）轟炸機早前攜帶一枚 AGM-183A高超音速導彈，從加州愛德華兹空軍基地起飛，準備進行首次空中試射（空射），但卻因意外卡着、無法發射出去。

責任編輯：鄧國強

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