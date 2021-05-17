康希諾新冠疫苗上海接種 有關它4件事你要知

新冠肺炎全球疫情有反彈之勢，上海加碼催谷接種新冠疫苗。上海市疾控中心16日宣布，由康希諾生物和解放軍軍事科學院軍事醫學研究院生物工程研究所院士陳薇團隊合作研發，全程只需要打一針的「腺病毒載體重組」新冠疫苗，已經在上海開始接種。

而上海周一（17日）起，也啓動76歲及以上人群新冠疫苗登記預約接種工作。

根據澎湃新聞網報導道，該款疫苗於2020年3月16日在全球率先開展臨床研究，並於今年2月25日獲得大陸國家藥品監督管理局批准在國內附條件上市。

上海市疾控中心透露，與之前上海使用的三種新冠病毒滅活疫苗相比，這款由康希諾生產的腺病毒載體疫苗在技術原理、接種程序方面完全不同，但在接種方式、接種年齡範圍、安全性方面都相同。

其一：原理：阻止病毒在人體內複製

上海市疾控中心表示，技術原理部分，這款疫苗的腺病毒載體，是剔除了腺病毒（這裡用的是人5型腺病毒，Ad5）中與複製相關的基因，這樣病毒就不會在人體中複製，再把新冠病毒刺突蛋白（S蛋白）的基因插入進去。

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上海市疾控中心指出，新插入基因讓重新組裝的病毒進入人體後，可以在體內復製出新冠病毒刺突蛋白，人類的免疫系統發現刺突蛋白後會啟動免疫應答，同時記住它的樣子，下次碰到真的新冠病毒就會馬上做出反應清除它們，「這一技術此前曾被陳薇成功用於伊波拉病毒疫苗的研發。」

其二：接種劑量：一劑便足夠

上海市疾控中心提到，是接種程序部分，腺病毒載體疫苗基礎免疫為1劑次（0.5ml）；新冠病毒滅活疫苗的目前推薦基礎免疫程序為2劑次（每劑0.5ml），接種間隔建議3-8周。

其三：總保護效力：數據反映為65.28%

腺病毒載體疫苗III期臨床試驗數據顯示，在單針接種疫苗28天後，疫苗對所有症狀的總保護效力為65.28%，對重症的保護效力為90.07%。從目前進行的中和抗體交叉實驗結果來看，疫苗對突變株有保護作用。

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其四：疫苗持久力：至少可以達到6個月以上

但上海市疾控中心表示，目前為止收集到的有效性數據證明，康希諾腺病毒載體疫苗的保護時間至少可以達到6個月以上，由於距離疫苗研發時間不長，對疫苗免疫持久性的持續性觀察還在進行中，「不過，對採用同種腺病毒載體技術的伊波拉疫苗做了免疫持久性觀察顯示，接種兩年之後仍具有足夠的保護力。」

另外，專家也建議，目前暫不推薦該疫苗與其他疫苗同時接種，其他疫苗與新冠病毒疫苗的接種間隔應大於14天，但因動物致傷、外傷等原因需接種狂犬病疫苗、破傷風疫苗、免疫球蛋白時，可不考慮與新冠病毒疫苗的接種間隔。

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責任編輯：鄧國強

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