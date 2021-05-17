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【中國經濟】4月零售、工業增加值及投資增幅遜預期 官方：基礎未穩（第二版）

經濟脈搏 12:20 2021/05/17

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國家統計局今日（17日）公布4月經濟數據，社會消費品零售總額3.31萬億元（人民幣，下同），年增17.7%、規模以上工業增加值年增9.8%、全國固定資產投資14.38萬億元，年增19.9%，分別低於市場預期的25%、10%和20%。官方解讀指，國內經濟延續穩定恢復發展趨勢，但基礎尚未牢固。

（新增各項數據及國家統計局解讀）

一、工業生產穩中有升，高技術製造業增長較快

全國規模以上工業增加值年增9.8%，月增0.52%，兩年平均增長6.8%。分門類看，採礦業增加值增長3.2% ；製造業增長10.3% ；電力、熱力、燃氣及水生產和供應業增長10.3 % ；裝備製造業和高技術製造業增加值增長13.1% 、12.7%。分產品產量看，新能源汽車、工業機械人、集成電路、微型計算機設備分別增長175.9% 、43.0% 、29.4% 、13.5%。今年首4個月，全國規模以上工業增加值年增增長20.3% ，兩年平均增長7.0% 。

二、服務業保持增長，服務業商務活動指數位於擴張區間

全國服務業生產指數年增18.2% ，兩年平均增長6.2% 。服務業商務活動指數為54.4% ，連續14個月高於臨界點。從行業情況看，鐵路運輸、航空運輸、住宿等行業商務活動指數高於65.0%；同時，部分受疫情影響較大的行業恢復明顯加快，住宿、餐飲、生態保護及環境治理、文化體育娛樂等行業商務活動指數高於上月1.8至5.7個百分點。從市場預期看，服務業業務活動預期指數為62.7% ，連續3個月位於60.0%以上高位景氣區間。

三、市場銷售延續恢復態勢，網上零售快速增長

社會消費品零售總3.31萬億元，年增17.7% ，兩年平均增長4.3% ；月增0.32% 。從商品類別看，限額以上單位商品零售額中，13個類別接年增速超過10% 。從兩年平均增速看，除家電類商品外，其餘商品類別商品零售額均為正增長。體育娛樂用品類、金銀珠寶類、通訊器材類等10類商品零售額兩年平均增速均超過10% 。網上零售持續增加。今年首4個月，全國網上零售額3.76萬億元，年增27.6% ，兩年平均增長13.9% 。

四、固定資產投資持續恢復，高技術產業增長較快

全國固定資產投資（不含農戶）14.38萬億元，年增19.9% ，兩年平均增長3.9% ；月增1.49% 。分領域看，基礎設施投資增長18.4% ，兩年平均增長2.4% ；製造業投資增長23.8% ，兩年平均下降0.4% ；房地產開發投資增長21.6% ，兩年平均增長8.4% 。分產業看，第一產業投資增長35.5% ，兩年平均增長15.2% ；第二產業投資增長21.7% ，兩年平均增長0.8% ；第三產業投資增長18.7% ，兩年平均增長5.0% 。高技術產業投資增長28.8% ，兩年平均增長11.8% 。其中高技術製造業、高技術服務業投資分別增長34.2% 、18.1% ，兩年平均增長13.7% 、7.8% 。

五、貨物進出口增勢良好，貿易結構繼續改善

貨物進出口總額3.14萬億元，年增26.6% 。出口1.71萬億元，增長22.2% ；進口1.43萬億元，增長32.2% 。進出口相抵，貿易順差2,765億元。

六、城鎮調查失業率下降，就業形勢總體穩定

全國城鎮新增就業437萬人，城鎮調查失業率為5.1% ，按月下降0.2個百分點，按年下降0.9個百分點。本地戶籍人口調查失業率為5.1%，外來戶籍人口調查失業率為5.1% 。16至24歲、25-59歲人口調查失業率分別為13.6% 、4.6% 。全國31個大城市城鎮調查失業率為5.2%，按月下降0.1個百分點。

七、居民消費價格總體平穩，工業生產者出廠價格上漲

全國居民消費價格按年上漲0.9% ，漲幅比3月份擴大0.5個百分點。全國工業生產者出廠價格上漲6.8% ，漲幅擴大2.4個百分點。

經濟運行穩中向好，恢復基礎未牢固

國家統計局指出，總括來看，4月份中國經濟運行穩中加固、穩中向好。同時也要看到，全球疫情形勢仍然複雜，世界經濟恢復很不平衡；國內經濟恢復基礎尚不牢固，發展中出現一些新情況新問題。下階段，要貫徹中央經濟工作會議、全國「兩會」和《政府工作報告》精神，鞏固經濟恢復性增長基礎，保持經濟運行在合理區間，著力推動高質量發展，努力構建新發展格局，促進經濟社會持續健康發展。

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責任編輯：陳建錫

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