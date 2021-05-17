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【台灣疫情】文字直播：今日確診料更多、醫院爆感染、色情活動助燃疫情（不斷更新）

社會熱點 13:24 2021/05/17

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新冠肺炎台灣疫情仍在擴大，官方預計今天確診數字會比昨天更多，以下為不斷更新消息。

（1３:22 新增萬華區調查）

（12:30 新增亞東醫院院內感染）

【今日（17日）確診個案預計多個昨日】

台北市長柯文哲表示，從快篩站數字及臨床觀察，非常清楚新冠肺炎疫情還在持續升溫，今天確診數字會比昨天（本土206例）更高。

截至昨天統計，16日新增207例（含206例本土及1例境外移入），累積1682例。

【台灣疫情】柯文哲預告疫情再惡化：今天確診比昨日更多

【台灣疫情揭台北萬華區真實面貌 色情氾濫令台灣疫控失守】

台灣新冠肺炎疫情大爆發，台北市萬華區成為全台今波疫情的主要「疫區」，這裡為何令為台灣防疫工作缺口？台媒紛紛把矛頭指向當地氾濫、甚至被形容為酒池肉林的情色行業。這裡的賣淫場所密集、賣淫人口隱秘、因嫖染疫者亦未必願意公開自己行蹤，結果導致疫情溢出，會否一發不可收拾，令社會深感憂慮。

【台灣疫情】揭台北萬華區真實面貌  色情氾濫令台灣疫控失守

【亞東醫院爆院內感染 副院長：病患去過「萬華熱區」】

亞東醫院在周一（17日）爆「院內感染」危機，亞東醫院醫療副院長邱冠明表示，的確出現了「院內傳播鏈」，連最初感染的病患在內一共７人。

邱冠明證實，院內有名病患在5月10日住院、12日發燒，原本並不知道他有相關接觸史或症狀，後來在13日才得知他先前確實有去過「萬華熱區」，但由於這幾天採檢的量有點大，最後在14日的三更半夜才確診，並有重症情況，立即將他送進負壓隔離病房進行插管治療。

【本土疫情燒進政府部門 經濟部證實一名員工染疫】

台灣本土疫情大爆發！經濟部今（17）日上午證實，有員工為新冠肺炎確診個案。

經濟部稍早發布新聞稿證實，經濟部有一名員工因曾前往特定疫情熱區附近，並出現不適症狀，進行採檢後，已接獲通知為新冠肺炎確診個案。

經濟部表示，已隨即啟動分區辦公應變機制，已於今日展開經濟部分區辦公（分二區）相關作業，未來兩區人員杜絶越區交流，實體公文嚴禁跨區分流，必要的會議將盡量採視訊方式辦理。

至於與該員工頻繁接觸的5名員工，也依照防疫的指引建議，自即日起至5月27日採行自主隔離，隔離期間如有不適症狀應即通報，屆時將有專人護送就醫。

經濟部並指出，也已於5月16日（周日）完成辦公場所全面消毒，並要求所有同仁配戴口罩，以及落實勤加洗手的衛生習慣。民眾洽公部分，也有新的實聯制、動線指引及相關規範。

另外，並請媒體朋友配合經濟部的分區辦公相關規定，細節會再行說明，感謝大家。

【台灣疫情】張文宏：新冠已成世間常駐病毒 變異逃逸機會增

台灣暴增180宗本土病例 台北新北升級第三級防疫警戒

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【最新停課安排】

中央社報道，為了讓家長有時間準備，台北市政府宣佈高中以下將於18日至28日停課，受影響的包括公私立高中職、國中小、幼兒園、補習班、安親班、課後照顧中心、托嬰中心。

新北市政府亦宣佈，該市各公私立高中職、國中小、幼兒園、補習班及課後照顧中心在18日至28日期間實施「停課不停學」，學生在家防疫不到校。

【台灣疫市震盪】

台灣新冠肺炎疫情惡化引起關注，台灣加權指數周一（17日）開市後一度急挫超過3%，低見15334點。指數跌幅其後收窄至1%以上水平。

台灣疫情擴大 股市開盤一度急挫3%

責任編輯：鄧國強

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