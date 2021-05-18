【台灣疫情】文字直播：台向美國尋求疫苗 惟醫院風聲鶴唳（不斷更新）

▲ 新冠肺炎台灣疫情仍在擴大。

新冠肺炎台灣疫情仍在擴大，周一全台新增335例新冠肺炎確診病例，其中333例本土病例。台灣疫情後續發展如何，台灣當局將如何應對？以下為最新消息跟進。

（12:30 急診室人多逼爆）

（10:45 台灣表明欲爭取美國供應疫苗，台股升勢強勁）

【台灣向美國尋求疫苗 台股一度彈升610點】

受到美國分享新冠疫苗、台灣正向美國爭取的消息影響，台股今天跳空開高，盤中勁揚逾610點，最高升至15964.44點，逼近萬六大關，收復半年線及5日線，隨後漲勢收斂，仍站穩15800點之上。

【急診室人多逼爆 瀕死老人只得戶外插管】

台灣新冠肺炎疫情持續，尤以台北、新北最為嚴重。有一綫醫護形容，急救區、負壓隔離病房與專責病房全滿床，一位瀕死老人家急需插管，情勢所迫之下只有在戶外實施急救這一條路。

【台灣疫情】急診室人多逼爆 醫師落淚：瀕死老人只得戶外插管（組圖）

【台積電嚴防肺炎變「芯荒」 採取3大應急措施】

台灣爆發大規模新冠肺炎社區感染，對於科技產業的影響備受外界高度關注，綜觀多數業者，普遍都已經啟動停止出差、訪廠，以及分流分區上班的措施，防範運作受疫情阻礙。而芯片（又稱晶片）代工商台積電，已實施三大非常措施，保障運作暢順，嚴防肺炎疫情加劇全球「芯荒」。

【台灣疫情】台積電嚴防肺炎變「芯荒」 採取3大應急措施

【拜登稱分享2000萬劑新冠疫苗 台灣表明想要】

台灣疫情爆發之際，美國總統拜登今天表示，預定6月底前將分享2000萬劑疫苗到海外，這是美國首度將獲得官方認證使用的疫苗供應海外。對此，台灣駐美代表蕭美琴聲稱，「進洽爭取中」。

【台灣疫情】拜登稱分享2000萬劑新冠疫苗 台灣表明想要

【台灣新增確診333例本土新冠肺炎病例】

新冠肺炎疫情擴大，中央流行疫情指揮中心宣布，全台新增335例新冠肺炎確診病例，其中333例本土病例、2例境外移入。

指揮中心表示，今日新增之333例本土個案為189例女性、144例男性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日/採檢日介於今年5月5日至5月16日。

如以區域劃分，新增的本土確診中，居住縣市分別為台北市158例（萬華區89例最多）、新北市148例（板橋區41例最多）、桃園市10例，基隆市6例、彰化縣5例、台中市及宜蘭縣各2例、新竹縣及苗栗縣各1例。

如以新增確診的群組區分，台北茶藝館155例、萬華活動史相關86例、南部進香團6例、某社團群聚相關5例、宜蘭遊藝場群聚相關3例，疫調中有38例、群聚關聯不明者40例。

【台灣疫情】台灣周三零時起封關 無居留證外籍人士禁入境（多圖，有片）

【台灣周三零時起封關 無居留證外籍人士禁入境】

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中周一（17日）在記者會宣布，自19日（周三）零時起到下月18日止，暫緩未持有台灣居留證（含居留簽證）的非台籍人士入境，暫停旅客來台轉機。

不過，如入境個案屬緊急、或人道考量，則可以專案許可形式作特別安排。

【社會爆發恐瀕失控 台北頓變「鬼城」 （多圖）】

台灣新冠肺炎疫情大反彈，本土案例大增，台北市、新北市15日至28日升級第三級防疫警戒，許多活動、行業受到限制。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中呼籲台灣民眾力行防疫新生活，少聚會、少外出，雙北市民凡是外出一定要把口罩戴

【台灣疫情】社會爆發恐瀕失控 台北頓變「鬼城」 （多圖）

【台灣疫情揭台北萬華區真實面貌 色情氾濫令台灣疫控失守】

台灣新冠肺炎疫情大爆發，台北市萬華區成為全台今波疫情的主要「疫區」，這裡為何令為台灣防疫工作缺口？台媒紛紛把矛頭指向當地氾濫、甚至被形容為酒池肉林的情色行業。這裡的賣淫場所密集、賣淫人口隱秘、因嫖染疫者亦未必願意公開自己行蹤，結果導致疫情溢出，會否一發不可收拾，令社會深感憂慮。

【台灣疫情】揭台北萬華區真實面貌 色情氾濫令台灣疫控失守

【胡錫進：台灣疫情失控 恐成東亞疫情震中】

台灣周一（17日）再新增333宗新冠肺炎本土確診病例，大陸環球時報總編輯胡錫進表示，這是局面已經失控的清晰信號，如果民進黨再不採取全島全面抗疫動員和緊急封鎖等措施，再不斷然展開全島普及篩查，將很快把台灣從「抗疫優等生」變成東亞的疫情震中。

胡錫進：台灣疫情失控 恐成東亞疫情震中

【亞東醫院爆院內感染 副院長：病患去過「萬華熱區」】

新北市亞東醫院在周一（17日）爆「院內感染」危機，亞東醫院醫療副院長邱冠明表示，的確出現了「院內傳播鏈」，連最初感染的病患在內一共７人。

邱冠明證實，院內有名病患在5月10日住院、12日發燒，原本並不知道他有相關接觸史或症狀，後來在13日才得知他先前確實有去過「萬華熱區」，但由於這幾天採檢的量有點大，最後在14日的三更半夜才確診，並有重症情況，立即將他送進負壓隔離病房進行插管治療。

【本土疫情燒進政府部門 經濟部證實一名員工染疫】

台灣本土疫情大爆發！經濟部今（17）日上午證實，有員工為新冠肺炎確診個案。

經濟部稍早發布新聞稿證實，經濟部有一名員工因曾前往特定疫情熱區附近，並出現不適症狀，進行採檢後，已接獲通知為新冠肺炎確診個案。

經濟部表示，已隨即啟動分區辦公應變機制，已於今日展開經濟部分區辦公（分二區）相關作業，未來兩區人員杜絶越區交流，實體公文嚴禁跨區分流，必要的會議將盡量採視訊方式辦理。

至於與該員工頻繁接觸的5名員工，也依照防疫的指引建議，自即日起至5月27日採行自主隔離，隔離期間如有不適症狀應即通報，屆時將有專人護送就醫。

經濟部並指出，也已於5月16日（周日）完成辦公場所全面消毒，並要求所有同仁配戴口罩，以及落實勤加洗手的衛生習慣。民眾洽公部分，也有新的實聯制、動線指引及相關規範。

另外，並請媒體朋友配合經濟部的分區辦公相關規定，細節會再行說明，感謝大家。

【台灣疫情】張文宏：新冠已成世間常駐病毒 變異逃逸機會增

台灣暴增180宗本土病例 台北新北升級第三級防疫警戒

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【最新停課安排】

中央社報道，為了讓家長有時間準備，台北市政府宣佈高中以下將於18日至28日停課，受影響的包括公私立高中職、國中小、幼兒園、補習班、安親班、課後照顧中心、托嬰中心。

新北市政府亦宣佈，該市各公私立高中職、國中小、幼兒園、補習班及課後照顧中心在18日至28日期間實施「停課不停學」，學生在家防疫不到校。

責任編輯：鄧國強

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