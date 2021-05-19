【台灣疫情】文字直播：疫情蔓延各縣市、台南首現本土確診 全台防疫再升級

▲ 新冠肺炎台灣疫情仍在擴大。

新冠肺炎台灣疫情仍在發展中。台灣疫情後續發展如何，台灣當局將如何應對？以下為最新消息跟進。

（14:00 台灣增267宗本土確診）

【台灣再增267宗新冠肺炎本土確診個案 升三級警戒 】

台灣中央流行疫情指揮中心周三（19日）公布，全台新增275個確診病例，其中新增本土確診為267例、輸入確診８例。本土確診經周二單日回落後，再度出現回升、一天之間增加27例。

中央流行疫情指揮中心指揮官表示，「基於疫情，除了台北市、新北市之外，其他縣市也陸續增加，縣市別也超過了一半，因此要宣布，提升全台三級警戒！」

三級警戒的措施包括，民眾外出時須全程配戴口罩；停止室內5人以上，室外10人以上之聚會；除維生、秩序維持、必要性服務、醫療及公務所需外，其餘營業及公共場所皆強制關閉；營業及公共場域落實戴口罩及維持社交距離；工作場所遵守企業持續營運指引之防疫規定；餐飲場所若無法落實防疫規定，應採外帶方式。

另包括展覽場、戲影院、體育館、展演場（音樂廳、博物館等）、活動中心、室內泳池、遊樂園等；以及社區大學、圖書館、科教館等教育場所等皆須關閉。

【40萬劑阿斯利康疫苗今午運抵台灣 抗疫及時雨】

行政院發言人羅秉成今天（周三，19日）表示，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中當天上午10時30分報告，台灣透過全球新冠肺炎獲取機制COVAX平台購買的40萬劑阿斯利康疫苗（AstraZeneca，AZ疫苗），凌晨3時已經自阿姆斯特丹起飛，預計今天下午4時抵達台灣。

羅秉成說，早先因台灣疫情穩定，接種意願偏低，現在疫情升溫，轉為積極踴躍。40萬劑疫苗是及時雨，可以鼓勵國人按照指揮中心規劃接種，保護自己也保護他人。

【台灣疫情】40萬劑阿斯利康疫苗今午運抵台灣 抗疫及時雨

【台大醫院工務室員工確診：初步驗出10人陽性 傳有萬華足跡】

台灣再有醫院爆疫情。台大醫院周三（19日）上午九點半發出新聞稿表示，該院工務室員工確診，共採檢36人後，發現共10人確診。

院方表示，該院工務室（非醫療單位）職工，5月18日出現發燒症狀，即至本院採檢後當天傍晚確認為陽性，故立即通知全辦公室員工接受採檢，並進行環境採檢及清潔消毒。目前共有36人已採檢完畢，並進行隔離。至目前為止共10人陽性。據悉其中有人有萬華地區足跡，但仍需進行疫調。

院方表示，個案辦公室位於東址地下三樓，平時負責修繕業務。

【台灣疫情】台大醫院10職工群聚染疫 疑與萬華區關聯

【未見頂？專家推測社區潛伏1400感染者】

新冠肺炎台灣疫情單日出現緩和跡象，周二中央流行疫情指揮中心公布，新增本土確診個案為240，比對上一天大減93例，外界關注疫情是否見頂。不過，台灣中央研究院研究員何美鄉推測，台灣恐怕還有將近1400例病例在社區內，建議檢驗量能還要再擴充。

【台灣疫情】未見頂？專家推測社區潛伏1400感染者

【美傳協調對台供應疫苗; 台股單日飆792點史上最強】

路透社報道，美國正協調供應商，期望加快向台灣供應新冠疫苗。受消息刺激，台股收升792點，創史上最大單日升幅。

【台灣疫情】美傳協調對台供應疫苗 台股單日飆792點史上最強

【陳時中：大陸疫苗若提申請供台 台方會統籌處理】

台灣疫情相當嚴峻，但僅有阿斯利康疫苗可供選擇，不利抗疫。部份台灣政界人士建議使用大陸疫苗，金門縣長楊鎮浯呼籲政府同意金門購買大陸疫苗。對此台灣的中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中周二（18日）回應說，指出若大陸疫苗提出申請，台灣當局會來統籌處理。

【台灣疫情】陳時中：大陸疫苗若提申請供台 台方會統籌處理

【高雄市停止室內5人以上聚會 擴大關閉8類場所】

高雄市長陳其邁周二（18日）宣布再加嚴措施，高雄暫停室內5人以上聚會，擴大關閉8類場所，包含電影院、宗教場所皆關閉。

【拜登稱分享2000萬劑新冠疫苗 台灣表明想要】

台灣疫情爆發之際，美國總統拜登今天表示，預定6月底前將分享2000萬劑疫苗到海外，這是美國首度將獲得官方認證使用的疫苗供應海外。對此，台灣駐美代表蕭美琴聲稱，「進洽爭取中」。

【台灣疫情】拜登稱分享2000萬劑新冠疫苗 台灣表明想要

【大陸國台辦：台急需疫苗 應去除人為政治障礙】

大陸國台辦發言人朱鳯蓮周一（17日）晚稱，大陸願盡最大努力幫助廣大台灣民眾儘快戰勝疫情，他強調當務之急是去除人為政治障礙，讓民眾有疫苗可用。

【台灣疫情】大陸國台辦：台急需疫苗 應去除人為政治障礙

【急診室人多逼爆 瀕死老人只得戶外插管】

台灣新冠肺炎疫情持續，尤以台北、新北最為嚴重。有一綫醫護形容，急救區、負壓隔離病房與專責病房全滿床，一位瀕死老人家急需插管，情勢所迫之下只有在戶外實施急救這一條路。

【台灣疫情】急診室人多逼爆 醫師落淚：瀕死老人只得戶外插管（組圖）

【亞東醫院院內感染1確診者死亡 2護理師二採陽性】

新北市亞東醫院新冠疫情院內感染事件 ，其中已有1確診者死亡。全院醫護2次採檢出現2護理師陽性反應送隔離。

亞東醫院周一（17日）爆發院內感染，依中央流行疫情指揮中心公布有9人確診，院方周二（18日）證實，有一名確診者死亡，是高齡86歲且有多重慢性疾病的患者。

院方表示，全院醫護2次採檢出現有2名護理師陽性反應送隔離。為加強擴大匡列與防疫措施，周三（19日）將對員工進行第3次採檢。

【台積電嚴防肺炎變「芯荒」 採取3大應急措施】

台灣爆發大規模新冠肺炎社區感染，對於科技產業的影響備受外界高度關注，綜觀多數業者，普遍都已經啟動停止出差、訪廠，以及分流分區上班的措施，防範運作受疫情阻礙。而芯片（又稱晶片）代工商台積電，已實施三大非常措施，保障運作暢順，嚴防肺炎疫情加劇全球「芯荒」。

【台灣疫情】台積電嚴防肺炎變「芯荒」 採取3大應急措施

【台灣周三零時起封關 無居留證外籍人士禁入境】

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中周一（17日）在記者會宣布，自19日（周三）零時起到下月18日止，暫緩未持有台灣居留證（含居留簽證）的非台籍人士入境，暫停旅客來台轉機。

不過，如入境個案屬緊急、或人道考量，則可以專案許可形式作特別安排。

【台灣疫情】台灣周三零時起封關 無居留證外籍人士禁入境（多圖，有片）

【社會爆發恐瀕失控 台北頓變「鬼城」 （多圖）】

台灣新冠肺炎疫情大反彈，本土案例大增，台北市、新北市15日至28日升級第三級防疫警戒，許多活動、行業受到限制。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中呼籲台灣民眾力行防疫新生活，少聚會、少外出，雙北市民凡是外出一定要把口罩戴

【台灣疫情】社會爆發恐瀕失控 台北頓變「鬼城」 （多圖）

【台灣疫情揭台北萬華區真實面貌 色情氾濫令台灣疫控失守】

台灣新冠肺炎疫情大爆發，台北市萬華區成為全台今波疫情的主要「疫區」，這裡為何令為台灣防疫工作缺口？台媒紛紛把矛頭指向當地氾濫、甚至被形容為酒池肉林的情色行業。這裡的賣淫場所密集、賣淫人口隱秘、因嫖染疫者亦未必願意公開自己行蹤，結果導致疫情溢出，會否一發不可收拾，令社會深感憂慮。

【台灣疫情】揭台北萬華區真實面貌 色情氾濫令台灣疫控失守

【胡錫進：台灣疫情失控 恐成東亞疫情震中】

台灣周一（17日）再新增333宗新冠肺炎本土確診病例，大陸環球時報總編輯胡錫進表示，這是局面已經失控的清晰信號，如果民進黨再不採取全島全面抗疫動員和緊急封鎖等措施，再不斷然展開全島普及篩查，將很快把台灣從「抗疫優等生」變成東亞的疫情震中。

胡錫進：台灣疫情失控 恐成東亞疫情震中

【亞東醫院爆院內感染 副院長：病患去過「萬華熱區」】

新北市亞東醫院在周一（17日）爆「院內感染」危機，亞東醫院醫療副院長邱冠明表示，的確出現了「院內傳播鏈」，連最初感染的病患在內一共７人。

邱冠明證實，院內有名病患在5月10日住院、12日發燒，原本並不知道他有相關接觸史或症狀，後來在13日才得知他先前確實有去過「萬華熱區」，但由於這幾天採檢的量有點大，最後在14日的三更半夜才確診，並有重症情況，立即將他送進負壓隔離病房進行插管治療。

【本土疫情燒進政府部門 經濟部證實一名員工染疫】

台灣本土疫情大爆發！經濟部今（17）日上午證實，有員工為新冠肺炎確診個案。

經濟部稍早發布新聞稿證實，經濟部有一名員工因曾前往特定疫情熱區附近，並出現不適症狀，進行採檢後，已接獲通知為新冠肺炎確診個案。

經濟部表示，已隨即啟動分區辦公應變機制，已於今日展開經濟部分區辦公（分二區）相關作業，未來兩區人員杜絶越區交流，實體公文嚴禁跨區分流，必要的會議將盡量採視訊方式辦理。

至於與該員工頻繁接觸的5名員工，也依照防疫的指引建議，自即日起至5月27日採行自主隔離，隔離期間如有不適症狀應即通報，屆時將有專人護送就醫。

經濟部並指出，也已於5月16日（周日）完成辦公場所全面消毒，並要求所有同仁配戴口罩，以及落實勤加洗手的衛生習慣。民眾洽公部分，也有新的實聯制、動線指引及相關規範。

【台灣疫情】張文宏：新冠已成世間常駐病毒 變異逃逸機會增

台灣暴增180宗本土病例 台北新北升級第三級防疫警戒

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【最新停課安排】

中央社報道，為了讓家長有時間準備，台北市政府宣佈高中以下將於18日至28日停課，受影響的包括公私立高中職、國中小、幼兒園、補習班、安親班、課後照顧中心、托嬰中心。

新北市政府亦宣佈，該市各公私立高中職、國中小、幼兒園、補習班及課後照顧中心在18日至28日期間實施「停課不停學」，學生在家防疫不到校。

責任編輯：鄧國強

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