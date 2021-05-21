【台灣疫情】文字直播：疫苗缺貨有望解決？美官方聲明「支持台灣取得疫苗」（不斷更新）

▲ 新冠肺炎台灣疫情仍在擴大。

新冠肺炎台灣疫情仍在發展中。台灣疫情後續發展如何，台灣當局將如何應對？以下為最新消息跟進。

（10:00 當局指2人或以上同車要戴口罩）

【台灣疫苗缺貨 美衛生部聲明：支持台灣獲取疫苗】

美國衛生部長貝塞拉（Xavier Becerra）與台灣的衛福部長陳時中通話。衛生部全球事務辦公室周五（21日）發聲明稱，「很高興能與台灣陳部長討論當前的疫情及全球公衛議題。美國支持台灣獲取疫苗（The U.S. supports Taiwan’s ability to access vaccines），肯定台灣對衛生安全的諸多貢獻，並支持台灣以觀察員身分參加世界衛生大會」。

【防疫滴水不漏？指揮中心：2人或以上同車要戴口罩】

全台疫情升至第3級警戒，外出須全程戴口罩，但開車「無罩」上路罰不罰掀熱議。指揮中心周五（21日）宣布，獨自駕車可不戴口罩，若2人以上同車就必須戴口罩。

新冠肺炎疫情升溫，中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥上午主持全國防疫會議後記者會。

針對開車是否戴口罩議題，陳宗彥表示，依照規定目前疫情警戒外出必須全程戴口罩，但自行開車者，若是2人或以上同車，就應佩戴口罩，若為獨自駕車，不影響、不接觸他人，可不用戴口罩。

此外，許多餐飲因應疫情暫停內用，一律採外帶，戶外工作者在外脫口罩用餐是否開罰。對此陳宗彥表示，戶外勞工在外找到適當地點飲食喝水，在保持社交距離前提下，可不戴口罩。

【觀光局宣布關閉大型景區、主題樂園】

交通部轄下觀光局周四（20日）宣布，全台「國家風景區」、25個主題樂園，即日起暫停營業至5月28日，所有大型觀光活動取消或延期至6月14日後舉行，取消的活動包括「秀姑巒溪泛舟鐵人三項」、「關山小鎮自行車漫旅」、「世界自行車日騎遊環台活動」、「迴遊阿罩霧假日觀光巴士」、「金山蹦火節活動」等，延期的包括「福隆國際沙雕藝術季」、「東海岸大地藝術節開幕場次及月光海音樂首場」、「北寮-赤嶼淨灘減塑活動」等。

【台灣新增286宗本土病例】

台灣流行疫情指揮中心周四（20日）公布，全台新增286宗本土病例，比昨天新增確診數字多。本土病例中有155名男性、131名女性，年齡介乎4歲至90多歲，發病日及採檢日介於5月1日至5月19日。另新增1宗死亡病例，死者為70多歲的獨居女性，於萬華工作，有心血管疾病，15日出現虛弱無力、倦怠等症狀，但拒絕就醫。至17日，死者家屬前往探望，發現其已無生命跡象。她的家屬目前無症狀，列居家隔離。

【台灣疫情】本土疫情再反彈 新北增157宗成「重災區」

【台北捷運3人確診 指揮中心：內勤人員無接觸乘客】

疫情指揮中心周四（20日）證實，台北捷運公司出現3名新冠肺炎確診個案，確診者是內勤行政幕僚人員，並無在外接觸乘客，指揮中心正在了解公司是否分組上班。

台北大眾捷運股份有限公司周四上午並未證實員工是否確診新冠肺炎，但啟動行車、站務及維修等第一線人員分組執勤，行政人員開始異地辦公，相關主管隨時透過視訊會議使業務不受影響。

疫情指揮中心發言人莊人祥下午在記者會證實，北捷確實有3人確診，已針對同辦公室匡列13人進行居家隔離，並安排採檢，公司是否分組上班，持續了解中。

【全台緊急總動員抗疫 一圖看懂6招怎樣打？】

全台新冠肺炎疫情警戒升至第3級，中央流行疫情指揮中心周四（20日）召開緊急會議，全台、包括台北與地方形成6大抗疫共識，總動員應對今次嚴峻疫情。

【台灣疫情】全台緊急總動員抗疫 一圖看懂6招怎樣打？

【和平醫院再傳病患染疫 即起暫停門診至5/28】

台北市立聯合醫院和平院區13日兩名住院病患確診新冠肺炎，院方周四（20日）說，擴大採檢後新增3名員工、2名病患確診，但目前疫調顯示院內沒傳播鏈。

和平院區13日住在B6和B7病房患者確診，院方周四表示，這兩名確診者的密切接觸者、同病房病人與陪病者一採都陰性；18日二採時，B6、B7病房各有一名非同室病人陰轉陽，其餘都是陰性。

聯醫說，後續擴大到全院病人及同仁篩檢後，有3名員工確診，這3名員工疫調顯示，與院外感染熱區有地緣相關，匡列接觸人員採檢結果都陰性。

【全台升三級警戒 】

台灣中央流行疫情指揮中心周三（19日）宣布全台升至三級警戒，措施包括，民眾外出時須全程配戴口罩；停止室內5人以上，室外10人以上之聚會；除維生、秩序維持、必要性服務、醫療及公務所需外，其餘營業及公共場所皆強制關閉；營業及公共場域落實戴口罩及維持社交距離；工作場所遵守企業持續營運指引之防疫規定；餐飲場所若無法落實防疫規定，應採外帶方式。

另包括展覽場、戲影院、體育館、展演場（音樂廳、博物館等）、活動中心、室內泳池、遊樂園等；以及社區大學、圖書館、科教館等教育場所等皆須關閉。

【40萬劑阿斯利康疫苗今午運抵台灣 抗疫及時雨】

行政院發言人羅秉成今天（周三，19日）表示，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中當天上午10時30分報告，台灣透過全球新冠肺炎獲取機制COVAX平台購買的40萬劑阿斯利康疫苗（AstraZeneca，AZ疫苗），凌晨3時已經自阿姆斯特丹起飛，預計今天下午4時抵達台灣。

羅秉成說，早先因台灣疫情穩定，接種意願偏低，現在疫情升溫，轉為積極踴躍。40萬劑疫苗是及時雨，可以鼓勵民眾按照指揮中心規劃接種，保護自己也保護他人。

【台灣疫情】40萬劑阿斯利康疫苗今午運抵台灣 抗疫及時雨

【台大醫院工務室員工確診：初步驗出10人陽性 傳有萬華足跡】

台灣再有醫院爆疫情。台大醫院周三（19日）上午九點半發出新聞稿表示，該院工務室員工確診，共採檢36人後，發現共10人確診。

院方表示，該院工務室（非醫療單位）職工，5月18日出現發燒症狀，即至本院採檢後當天傍晚確認為陽性，故立即通知全辦公室員工接受採檢，並進行環境採檢及清潔消毒。目前共有36人已採檢完畢，並進行隔離。至目前為止共10人陽性。據悉其中有人有萬華地區足跡，但仍需進行疫調。

院方表示，個案辦公室位於東址地下三樓，平時負責修繕業務。

【台灣疫情】台大醫院10職工群聚染疫 疑與萬華區關聯

【未見頂？專家推測社區潛伏1400感染者】

新冠肺炎台灣疫情單日出現緩和跡象，周二中央流行疫情指揮中心公布，新增本土確診個案為240，比對上一天大減93例，外界關注疫情是否見頂。不過，台灣中央研究院研究員何美鄉推測，台灣恐怕還有將近1400例病例在社區內，建議檢驗量能還要再擴充。

【台灣疫情】未見頂？專家推測社區潛伏1400感染者

【陳時中：大陸疫苗若提申請供台 台方會統籌處理】

台灣疫情相當嚴峻，但僅有阿斯利康疫苗可供選擇，不利抗疫。部份台灣政界人士建議使用大陸疫苗，金門縣長楊鎮浯呼籲政府同意金門購買大陸疫苗。對此台灣的中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中周二（18日）回應說，指出若大陸疫苗提出申請，台灣當局會來統籌處理。

【台灣疫情】陳時中：大陸疫苗若提申請供台 台方會統籌處理

【高雄市停止室內5人以上聚會 擴大關閉8類場所】

高雄市長陳其邁周二（18日）宣布再加嚴措施，高雄暫停室內5人以上聚會，擴大關閉8類場所，包含電影院、宗教場所皆關閉。

【拜登稱分享2000萬劑新冠疫苗 台灣表明想要】

台灣疫情爆發之際，美國總統拜登今天表示，預定6月底前將分享2000萬劑疫苗到海外，這是美國首度將獲得官方認證使用的疫苗供應海外。對此，台灣駐美代表蕭美琴聲稱，「進洽爭取中」。

【台灣疫情】拜登稱分享2000萬劑新冠疫苗 台灣表明想要

【大陸國台辦：台急需疫苗 應去除人為政治障礙】

大陸國台辦發言人朱鳯蓮周一（17日）晚稱，大陸願盡最大努力幫助廣大台灣民眾儘快戰勝疫情，他強調當務之急是去除人為政治障礙，讓民眾有疫苗可用。

【台灣疫情】大陸國台辦：台急需疫苗 應去除人為政治障礙

【急診室人多逼爆 瀕死老人只得戶外插管】

台灣新冠肺炎疫情持續，尤以台北、新北最為嚴重。有一綫醫護形容，急救區、負壓隔離病房與專責病房全滿床，一位瀕死老人家急需插管，情勢所迫之下只有在戶外實施急救這一條路。

【台灣疫情】急診室人多逼爆 醫師落淚：瀕死老人只得戶外插管（組圖）

【亞東醫院院內感染1確診者死亡 2護理師二採陽性】

新北市亞東醫院新冠疫情院內感染事件 ，其中已有1確診者死亡。全院醫護2次採檢出現2護理師陽性反應送隔離。

亞東醫院周一（17日）爆發院內感染，依中央流行疫情指揮中心公布有9人確診，院方周二（18日）證實，有一名確診者死亡，是高齡86歲且有多重慢性疾病的患者。

院方表示，全院醫護2次採檢出現有2名護理師陽性反應送隔離。為加強擴大匡列與防疫措施，周三（19日）將對員工進行第3次採檢。

【台積電嚴防肺炎變「芯荒」 採取3大應急措施】

台灣爆發大規模新冠肺炎社區感染，對於科技產業的影響備受外界高度關注，綜觀多數業者，普遍都已經啟動停止出差、訪廠，以及分流分區上班的措施，防範運作受疫情阻礙。而芯片（又稱晶片）代工商台積電，已實施三大非常措施，保障運作暢順，嚴防肺炎疫情加劇全球「芯荒」。

【台灣疫情】台積電嚴防肺炎變「芯荒」 採取3大應急措施

【台灣周三零時起封關 無居留證外籍人士禁入境】

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中周一（17日）在記者會宣布，自19日（周三）零時起到下月18日止，暫緩未持有台灣居留證（含居留簽證）的非台籍人士入境，暫停旅客來台轉機。

不過，如入境個案屬緊急、或人道考量，則可以專案許可形式作特別安排。

【台灣疫情】台灣周三零時起封關 無居留證外籍人士禁入境（多圖，有片）

【社會爆發恐瀕失控 台北頓變「鬼城」 （多圖）】

台灣新冠肺炎疫情大反彈，本土案例大增，台北市、新北市15日至28日升級第三級防疫警戒，許多活動、行業受到限制。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中呼籲台灣民眾力行防疫新生活，少聚會、少外出，雙北市民凡是外出一定要把口罩戴

【台灣疫情】社會爆發恐瀕失控 台北頓變「鬼城」 （多圖）

【台灣疫情揭台北萬華區真實面貌 色情氾濫令台灣疫控失守】

台灣新冠肺炎疫情大爆發，台北市萬華區成為全台今波疫情的主要「疫區」，這裡為何令為台灣防疫工作缺口？台媒紛紛把矛頭指向當地氾濫、甚至被形容為酒池肉林的情色行業。這裡的賣淫場所密集、賣淫人口隱秘、因嫖染疫者亦未必願意公開自己行蹤，結果導致疫情溢出，會否一發不可收拾，令社會深感憂慮。

【台灣疫情】揭台北萬華區真實面貌 色情氾濫令台灣疫控失守

【胡錫進：台灣疫情失控 恐成東亞疫情震中】

台灣周一（17日）再新增333宗新冠肺炎本土確診病例，大陸環球時報總編輯胡錫進表示，這是局面已經失控的清晰信號，如果民進黨再不採取全島全面抗疫動員和緊急封鎖等措施，再不斷然展開全島普及篩查，將很快把台灣從「抗疫優等生」變成東亞的疫情震中。

胡錫進：台灣疫情失控 恐成東亞疫情震中

【亞東醫院爆院內感染 副院長：病患去過「萬華熱區」】

新北市亞東醫院在周一（17日）爆「院內感染」危機，亞東醫院醫療副院長邱冠明表示，的確出現了「院內傳播鏈」，連最初感染的病患在內一共７人。

邱冠明證實，院內有名病患在5月10日住院、12日發燒，原本並不知道他有相關接觸史或症狀，後來在13日才得知他先前確實有去過「萬華熱區」，但由於這幾天採檢的量有點大，最後在14日的三更半夜才確診，並有重症情況，立即將他送進負壓隔離病房進行插管治療。

【本土疫情燒進政府部門 經濟部證實一名員工染疫】

台灣本土疫情大爆發！經濟部今（17）日上午證實，有員工為新冠肺炎確診個案。

經濟部稍早發布新聞稿證實，經濟部有一名員工因曾前往特定疫情熱區附近，並出現不適症狀，進行採檢後，已接獲通知為新冠肺炎確診個案。

經濟部表示，已隨即啟動分區辦公應變機制，已於今日展開經濟部分區辦公（分二區）相關作業，未來兩區人員杜絶越區交流，實體公文嚴禁跨區分流，必要的會議將盡量採視訊方式辦理。

至於與該員工頻繁接觸的5名員工，也依照防疫的指引建議，自即日起至5月27日採行自主隔離，隔離期間如有不適症狀應即通報，屆時將有專人護送就醫。

經濟部並指出，也已於5月16日（周日）完成辦公場所全面消毒，並要求所有同仁配戴口罩，以及落實勤加洗手的衛生習慣。民眾洽公部分，也有新的實聯制、動線指引及相關規範。

【台灣疫情】張文宏：新冠已成世間常駐病毒 變異逃逸機會增

台灣暴增180宗本土病例 台北新北升級第三級防疫警戒

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責任編輯：鄧國強

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