國家統計局：下半年經濟復甦有較好支撐 消費發揮「穩定器」作用

國家統計局發言人付凌暉今日（17日）表示，今年首4個月經濟持續恢復，對下半年保持恢復趨頭有較好支撐。消費在三大需求中的貢獻率已回升至最大，盡管近期出現局部疫情，但整體防控較好，加上對經濟前景的預期改善，有利消費者信心增強，預計消費在對經濟增長的貢獻上，將繼續發揮「穩定器」作用。

付凌暉在國新辦記者會上表示，展望未來，全球經濟在持續恢復，有利於外需的增長，國內內需恢復也在穩步推進，伴隨就業改善、居民收入增加、整體消費環境改善，消費對於經濟增長的拉動還會持續提升。就投資而言，企業效益改善比較明顯，首季度工業企業產能利用率已經達到了歷史同期較高水平。市場需求訂單、企業預期等情況較好，有利於企業投資增加。他指，基於上述三方面因素，中國的經濟保持穩定恢復，前景是可期的。

針對經濟運行出現的新問題，付凌暉指出，從全球來看，主要是部分國家疫情出現新變化，可能不利復甦。從國內來看，短期內國際大宗商品價格上漲，對部分上游行業原材料價格的推動，以及為下游企業生產經營帶來壓力。對於工業生產者出廠價格指數（PPI ）上漲帶來的影響，作為企業整體，價格上漲有利於企業效益改善，但下游行業的壓力需要引起重視，採取有效措施，加強原材料市場調節，推動企業平穩健康發展。

付凌暉又談到中國的碳中和目標，他指，中國經濟正從由過去的粗放型、高投入、高消耗增長，向節約型增長轉變。但中國仍是全球最大的發展中國家，實現碳達峰、碳中和從目前來講壓力比較大。對經濟增速的影響，還需要觀察。

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責任編輯：陳建錫