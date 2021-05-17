【台灣疫情】揭台北萬華區真實面貌  色情氾濫令台灣疫控失守（第二版）

▲ 【台灣疫情】揭台北萬華區真實面貌 色情氾濫令台灣疫控失守

台灣新冠肺炎疫情大爆發，台北市萬華區成為全台今波疫情的主要「疫區」，這裡為何令為台灣防疫工作缺口？台媒紛紛把矛頭指向當地氾濫、甚至被形容為酒池肉林的情色行業。這裡的賣淫場所密集、賣淫人口隱秘、因嫖染疫者亦未必願意公開自己行蹤，結果導致疫情溢出，會否一發不可收拾，令社會深感憂慮。

（第二及三段更新確診數字）

台灣近日公布疫情個案中，與「萬華區」和「茶藝室」相關的個案，一直佔相當的比例；其中，防疫部門周一（17日）公布新增的333例本土確診個案中，萬華區佔比仍最多達89例。

如以群組區分，新增確診病例中，台北茶藝館竟已佔155例。這不禁令人問：萬華區緣何成了疫區，「茶藝室」又是什麼場所？

萬華區是紅燈區 「茶藝室」未必賣茶

先說「茶藝室」，有網民透過Google地圖搜尋上述茶室外貌，赫然發現門外有多名女子疑似正在等候客人光顧。台北市前議員童仲彥其後於Facebook發文，透露涉事「茶室」的真正性質，說「你們認為茶室只有在泡老人茶嗎？」

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童仲彥指該區「茶藝室」實為當地人俗稱的「阿公店」，即店內提供小姐坐檯陪酒服務。他亦貼出一段早在2018年上傳的影片，當中可見店內氣氛有如夜店，有女子上身赤裸、下身僅穿紅色丁字褲，在一班男客人面前搔首弄姿，甚至主動讓男客人撫摸自己胸部，場面甚為香艷，被童仲彥形容為「酒池肉林」。

而萬華區「茶藝室」林立，顯然易見，這一區根本是紅燈區。外界相信，萬華區不見光的色情活動，為今波疫情大爆發的原因之一。

萬華區舊稱「艋舺」，位於台北市西南側，是當地最古老的商業區之一，清朝已有繁盛的商業活動。正因為發展得早，萬華區免不了成為幫派堂口盤踞的地方，特別是「撈偏門」的行業大多篤信鬼神，因而龍山寺周邊地區亦成為另類娛樂場所雲集之地。

華西街曾是聞名中外的「尋花問柳」地

而萬華區的華西街，更曾是聞名中外的「尋花問柳」之地。早年公娼與私娼林立，直到2001年台北市全面廢娼，華西街才逐漸擺脫風化街的惡名。但近年華西街淫業死灰復燃，不少舊樓都出現色情場所，流鶯拉客現象見怪不怪。

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正由於萬華區內的性工作者每是「隱藏人口」，要掌握區內色情活動如何助燃疫情，變得難上加難。

網名為「名為變態的神父」的facebook專頁發文指，近日疫情中，萬華區「鴻達茶藝館」有60多歲女性、「楓香清茶館」有50多歲女性，他們不太可能是「特種行業」；儘管如此，茶館就算不是色情場所，但也比較像社交服務場所，是老一輩人習慣聚會的地方，活動多半是喝茶、唱卡拉OK，這也容易成為疫情的溫床。

該專頁又指，「鴻達茶藝館」地點在三水街，該街道除了是市集，還有各種名店，盡頭是人潮大量聚集的艋舺公園，有不少無家可歸的遊民和燒香的信眾，「雖然和三水街的茶藝館有段距離，但是如果（疫情）燒到那邊，那可真是不太妙」。

專頁提醒台北市長多加注意，該區的消毒必須要擴大，呼籲艋舺廣場上的民眾要戴口罩，「他們取得口罩的管道方便嗎？萬一身體不適是否有通報窗口？」他說，遊民是底層中的底層，相較於一般人自保的方式與選擇更少，是需要關懷的對象，「只有管理好與同理高風險群，才是真正遏止疫情擴散的方法。」

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責任編輯：鄧國強

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