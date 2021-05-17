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【中國樓市】4月份70大中城市樓價升幅創8個月新高

經濟脈搏 13:24 2021/05/17

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國家統計局今日（17日）公佈，4月份內地70大中城市新樓價格指數按年上漲4.8%，漲勢延續67個月；按月漲幅擴至0.6%。按年、按月漲幅皆為8個月新高。新樓價格比3月上漲的城市有62個，持平的有3個，下跌的有5個。官方解讀指，新樓價格漲幅有所擴大，二手樓漲幅則有升有落。

國家統計局城市司首席統計師繩國慶指出，四大一綫城市新樓價格按月上漲0.6%，漲幅比上月擴大0.2個百分點。北京、上海、廣州和深圳分別上漲0.6%、0.3%、1.1%和0.5%。二手住宅銷售價格上漲0.8%，漲幅回落0.2個百分點。北京、上海和廣州分別上漲1.2%、0.9%和1.2%，深圳持平。

31個二綫城市新樓和二手樓銷售價格按月上漲0.6%和0.5%，漲幅擴大0.1個百分點。35個三綫城市新樓售價格按月上漲0.4%，漲幅擴大0.1個百分點；二手住宅銷售價格按月上漲0.3%，漲幅與上月相同。

據測算，一綫城市新建商品住宅銷售價格按年上漲5.8%，漲幅比上月擴大0.6個百分點；二手住宅銷售價格按年上漲11.3%，漲幅回落0.1個百分點。二綫城市新樓和二手樓銷售價格分別上漲4.9%和3.4%，擴大0.1個百分點。三綫城市新樓上漲3.9%，與上月相同；二手樓上漲2.5%，擴大0.2個百分點。

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國家統計局：下半年經濟復甦有較好支撐 消費發揮「穩定器」作用

責任編輯：陳建錫

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