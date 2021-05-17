商務部：將進一步縮減外商投資准入負面清單

央視報道，商務部副部長兼國際貿易談判副代表王受文，與中國美國商會及部分會員企業代表在5月14日舉行視頻座談，雙方就中美經貿關係、營商環境、外資企業參與「雙循環」建設等議題深入交流。

報道引述王受文指，中方提出加快構建新發展格局，不是自我封閉、自給自足的「內循環」，而是建立在更高水平開放基礎上的「雙循環」，包括美國企業在內的各國企業都可平等參與。他表明中國將進一步縮減外商投資准入負面清單，推動服務業有序開放，積極推動多雙邊和區域自貿協定的談判和實施，為各國企業創造更多的合作機遇。

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2/3美資企業視中國為優先發展市場

王受文還說，中國持續完善外資法律體系、強化穩外資政策，進一步打造市場化、法治化、國際化的營商環境。今年中國美國商會發佈的《美國企業在中國白皮書》顯示，約半數美資企業認為中國投資環境正在改善；約三分之二美資企業視中國為優先發展市場，並計劃在2021年增加在華投資，這些體現了美資企業對中國營商環境的信心。

近年美國國內出現要與中國「脫鉤」的呼籲。王受文稱，中方讚賞美商會明確反對美中經濟全面脫鉤，希望中國美國商會和美國企業家發揮積極作用，推動中美平等互利經貿關係向前發展。

報道又引述中國美國商會董事會主席葛國瑞指，積極肯定中國在改善營商環境、加強知識產權保護、金融業開放等領域取得的進展，同時表達了會員企業對可預期的中美關係及平等參與「雙循環」建設的期盼。他希望中美兩國重建溝通機制，密切各層級交流，並加強在公共衛生、氣候變化等領域的合作，實現互利共贏。

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責任編輯：唐宇廉

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