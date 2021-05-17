  • 31°C
香港時間 : 2021517日 (一) 17:07
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 晶片 芯片 5G 內循環 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

商務部：將進一步縮減外商投資准入負面清單

國情動向 15:36 2021/05/17

分享：

央視報道，商務部副部長兼國際貿易談判副代表王受文，與中國美國商會及部分會員企業代表在5月14日舉行視頻座談，雙方就中美經貿關係、營商環境、外資企業參與「雙循環」建設等議題深入交流。

報道引述王受文指，中方提出加快構建新發展格局，不是自我封閉、自給自足的「內循環」，而是建立在更高水平開放基礎上的「雙循環」，包括美國企業在內的各國企業都可平等參與。他表明中國將進一步縮減外商投資准入負面清單，推動服務業有序開放，積極推動多雙邊和區域自貿協定的談判和實施，為各國企業創造更多的合作機遇。

海南自貿港法呼之欲出 商務部推貿易自由化便利化28措施

2/3美資企業視中國為優先發展市場

王受文還說，中國持續完善外資法律體系、強化穩外資政策，進一步打造市場化、法治化、國際化的營商環境。今年中國美國商會發佈的《美國企業在中國白皮書》顯示，約半數美資企業認為中國投資環境正在改善；約三分之二美資企業視中國為優先發展市場，並計劃在2021年增加在華投資，這些體現了美資企業對中國營商環境的信心。

近年美國國內出現要與中國「脫鉤」的呼籲。王受文稱，中方讚賞美商會明確反對美中經濟全面脫鉤，希望中國美國商會和美國企業家發揮積極作用，推動中美平等互利經貿關係向前發展。

報道又引述中國美國商會董事會主席葛國瑞指，積極肯定中國在改善營商環境、加強知識產權保護、金融業開放等領域取得的進展，同時表達了會員企業對可預期的中美關係及平等參與「雙循環」建設的期盼。他希望中美兩國重建溝通機制，密切各層級交流，並加強在公共衛生、氣候變化等領域的合作，實現互利共贏。

【中美角力】戴琦繼續強硬 「需新法律工具對抗中國威脅」

貿易談判前再展強硬 戴琦：將採措施迫中國遵守規則

胡春華或接替劉鶴任貿談主帥？商務部指不屬實（第二版）

責任編輯：唐宇廉

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

 

相關文章

【中美角力】戴琦繼續強硬 「需新法律工具對抗中國威脅」
2021/05/14
【中美角力】戴琦繼續強硬 「需新法律工具對抗中國威脅」
貿易談判前再展強硬 戴琦：將採措施迫中國遵守規則
2021/05/13
貿易談判前再展強硬 戴琦：將採措施迫中國遵守規則
海南自貿港法呼之欲出 商務部推貿易自由化便利化28措施
2021/04/12
海南自貿港法呼之欲出 商務部推貿易自由化便利化28措施
胡春華或接替劉鶴任貿談主帥？商務部指不屬實（第二版）
2021/05/13
胡春華或接替劉鶴任貿談主帥？商務部指不屬實（第二版）

你可能感興趣

【中美角力】戴琦繼續強硬 「需新法律工具對抗中國威脅」
11:52 2021/05/14
【中美角力】戴琦繼續強硬 「需新法律工具對抗中國威脅」
貿易談判前再展強硬 戴琦：將採措施迫中國遵守規則
15:44 2021/05/13
貿易談判前再展強硬 戴琦：將採措施迫中國遵守規則
海南自貿港法呼之欲出 商務部推貿易自由化便利化28措施
14:58 2021/04/12
海南自貿港法呼之欲出 商務部推貿易自由化便利化28措施
中華人民共和國商務部 地緣政治 政治 中美關係 美國 中國

上一篇文章

【新冠疫苗】發展中國家冀豁免疫苗專利　趙立堅：完全理解並支持

下一篇文章

【台灣疫情】柯文哲預告疫情再惡化：今天確診比昨日更多
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

拜登大計終成形：欲遏中國 先學中國
拜登大計終成形：欲遏中國 先學中國
「中國太空站拒絕美國申請加入」炸網 實情是這樣的
「中國太空站拒絕美國申請加入」炸網 實情是這樣的
「奪島神器」服役 海南艦曬「海上攤煎餅」絕技（有片）
「奪島神器」服役 海南艦曬「海上攤煎餅」絕技（有片）
中國「飛龍-2」無人隱形轟炸機原型機下線　號稱將領先美軍在研B-21（組圖）
中國「飛龍-2」無人隱形轟炸機原型機下線　號稱將領先美軍在研B-21（組圖）
東風17導彈升級版曝光 竟跟國慶閱兵完全變了樣
東風17導彈升級版曝光 竟跟國慶閱兵完全變了樣
美國海軍士兵私拍遼寧艦戰機降落 驚嘆「WOO」
美國海軍士兵私拍遼寧艦戰機降落 驚嘆「WOO」