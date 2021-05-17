【台灣疫情】社區爆發恐瀕失控 台北頓變「鬼城」  （多圖）

▲ 【台灣疫情】社會爆發恐瀕失控 台北頓變「鬼城」

台灣新冠肺炎疫情大反彈，本土案例大增，台北市、新北市15日至28日升級第三級防疫警戒，許多活動、行業受到限制。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中呼籲台灣民眾力行防疫新生活，少聚會、少外出，雙北市民凡是外出一定要把口罩戴好。

台灣本土確診個案在周一仍在惡化，官方公布再多333病例，創出新高，陳時中一如此前呼籲民眾「沒有必要的話，聚會就不要了啦」。台北捷運公司統計，雙北升級第三級警戒的第一天（15日，周六），台北捷運單日運量是59萬人次，足足比前一個周六少了100萬人次。周日也一樣。

以往人聲鼎沸的鬧區西門町、信義區變得寂寥冷清，向來擠滿人的捷運站空蕩蕩。街上最明顯的「群聚」，大概是身穿嚴實防護衣、噴灑消毒劑的化學兵群，或是隔著一定社交距離，排隊等待快篩、接種疫苗的民眾。

三級警戒當前，人們形容「宅在家就能當英雄」，好好落實防疫「宅生活」，儘管市面暫時變得冷清。

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責任編輯：鄧國強

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