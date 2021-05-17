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【台灣疫情】台灣周三零時起封關 無居留證外籍人士禁入境（多圖，有片）（第二版）

社會熱點 15:11 2021/05/17

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台灣新冠肺炎疫情擴大，中央流行疫情指揮中心周一（17日）宣布，全台新增335例新冠肺炎確診病例，其中333例本土病例、2例境外移入。面對疫情持續惡化，台灣宣布19日零時起「封關」。

（新增封關安排）

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中周一在記者會宣布，自19日（周三）零時起到下月18日止，暫緩未持有台灣居留證（含居留簽證）的非台籍人士入境，暫停旅客來台轉機。

不過，如入境個案屬緊急、或人道考量，則可以專案許可形式作特別安排。

暫緩未持台灣居留證的外籍人士入境

根據台灣疾管署新聞稿，中央流行疫情指揮中心周一（17）日公布全台新增335例新冠確診病例，分別為333例本土、及2例境外移入。

指揮中心表示，今日新增之333例本土個案為189例女性、144例男性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日/採檢日介於今年5月5日至5月16日。

【台灣疫情】揭台北萬華區真實面貌  色情氾濫令台灣疫控失守

【台灣疫情】文字直播：全台新增333宗本土新冠肺炎確診病例（不斷更新）

如此區域劃分，新增的本土確診中，居住縣市分別為台北市158例（萬華區89例最多）、新北市148例（板橋區41例最多）、桃園市10例，基隆市6例、彰化縣5例、台中市及宜蘭縣各2例、新竹縣及苗栗縣各1例。

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如以新增確診的群組區分，台北茶藝館155例、萬華活動史相關86例、南部進香團6例、某社團群聚相關5例、宜蘭遊藝場群聚相關3例，疫調中有38例、群聚關聯不明者40例。

新增本土確診中  涉台北茶藝館155例

相關疫情調查持續進行中。 指揮中心指出，新增之2例境外移入個案為菲律賓籍30多歲男性、台籍20多歲女性，分別自菲律賓、海地入境，入境日為4月30日與5月16日，皆持有搭機前3日內檢驗陰性報告。

指揮中心統計，截至目前台灣累計245,801例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含236,103例排除），其中2,017例確診，分別為1,081例境外移入，883例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中。確診個案中12人死亡、1,123例解除隔離、882人住院隔離中。

揮中心籲請民眾落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

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