【新冠疫苗】發展中國家冀豁免疫苗專利　趙立堅：完全理解並支持

全球疫苗分配呈現不均，拜登政府早前聲稱支持豁免新冠疫苗知識產權保護，以加快疫苗生產應急。中國外交部發言人趙立堅周一（17日）在例行記者會上再回應有關豁免疫苗知識產權的問題時，表明中國完全理解並支持。

趙立堅表示，世界仍處於疫情大流行之中，疫苗是戰勝疫情的有力武器；而中國作為最大發展中國家和國際社會負責任一員，只要有利於發展中國家抗疫努力的事情，都會去做；只要有利於發展中國家公平獲取疫苗的行動，都會支持。他強調這是新冠疫苗全球公共產品性質的體現，也是構建人類衛生健康共同體的應有之義。

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疫苗是公共產品

趙立堅還說，一段時間以來，在自身人口基數巨大、疫苗供應十分緊張的情況下，中國一直通過自身努力，為疫苗在發展中國家的可及性和可負擔性做出實實在在的貢獻，包括已向80多個國家和三個國際組織提供疫苗援助，向50多個國家出口疫苗，同埃及、阿聯酋等10多個發展中國家開展技術轉讓和合作生產，迅速推進疫苗大規模生產。

他又指，近日國藥集團疫苗已獲世衛組織緊急使用審批，正在推進向新冠疫苗實施計劃供苗事宜；中方還宣佈向聯合國維和行動和國際奧會提供疫苗，並已取得積極進展。

趙立堅表明，中國將繼續為疫苗在發展中國家的公平可及作出貢獻，他也呼籲有能力的國家以實際行動，支持和幫助廣大發展中國家獲取疫苗，為人類共同早日戰勝疫情作出貢獻。

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責任編輯：唐宇廉

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