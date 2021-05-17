  • 31°C
香港時間 : 2021517日 (一) 17:07
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 晶片 芯片 5G 內循環 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新冠疫苗】發展中國家冀豁免疫苗專利　趙立堅：完全理解並支持

國情動向 16:43 2021/05/17

分享：

全球疫苗分配呈現不均，拜登政府早前聲稱支持豁免新冠疫苗知識產權保護，以加快疫苗生產應急。中國外交部發言人趙立堅周一（17日）在例行記者會上再回應有關豁免疫苗知識產權的問題時，表明中國完全理解並支持。

趙立堅表示，世界仍處於疫情大流行之中，疫苗是戰勝疫情的有力武器；而中國作為最大發展中國家和國際社會負責任一員，只要有利於發展中國家抗疫努力的事情，都會去做；只要有利於發展中國家公平獲取疫苗的行動，都會支持。他強調這是新冠疫苗全球公共產品性質的體現，也是構建人類衛生健康共同體的應有之義。

【新冠疫苗】中疾控：國產滅活疫苗對多國變種病毒有效

深圳康泰生物新冠滅活疫苗獲內地批准緊急使用

疫苗是公共產品

趙立堅還說，一段時間以來，在自身人口基數巨大、疫苗供應十分緊張的情況下，中國一直通過自身努力，為疫苗在發展中國家的可及性和可負擔性做出實實在在的貢獻，包括已向80多個國家和三個國際組織提供疫苗援助，向50多個國家出口疫苗，同埃及、阿聯酋等10多個發展中國家開展技術轉讓和合作生產，迅速推進疫苗大規模生產。

他又指，近日國藥集團疫苗已獲世衛組織緊急使用審批，正在推進向新冠疫苗實施計劃供苗事宜；中方還宣佈向聯合國維和行動和國際奧會提供疫苗，並已取得積極進展。

趙立堅表明，中國將繼續為疫苗在發展中國家的公平可及作出貢獻，他也呼籲有能力的國家以實際行動，支持和幫助廣大發展中國家獲取疫苗，為人類共同早日戰勝疫情作出貢獻。

【新冠疫情】新華社：中國要增加一道「疫苗屏障」

85歲鍾南山接種國產新冠疫苗：感覺很好

斥美國囤疫苗 華春瑩：朱門酒肉臭 路有凍死骨

拜登不怕向中國輸出科技？美國棄疫苗專利想甚麼

責任編輯：唐宇廉

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

相關文章

斥美國囤疫苗 華春瑩：朱門酒肉臭 路有凍死骨
2021/05/14
斥美國囤疫苗 華春瑩：朱門酒肉臭 路有凍死骨
【新冠疫苗】中疾控：國產滅活疫苗對多國變種病毒有效
2021/05/14
【新冠疫苗】中疾控：國產滅活疫苗對多國變種病毒有效
深圳康泰生物新冠滅活疫苗獲內地批准緊急使用
2021/05/14
深圳康泰生物新冠滅活疫苗獲內地批准緊急使用
85歲鍾南山接種國產新冠疫苗：感覺很好
2021/05/15
85歲鍾南山接種國產新冠疫苗：感覺很好
【新冠疫情】新華社：中國要增加一道「疫苗屏障」
2021/05/16
【新冠疫情】新華社：中國要增加一道「疫苗屏障」

你可能感興趣

斥美國囤疫苗 華春瑩：朱門酒肉臭 路有凍死骨
17:17 2021/05/14
斥美國囤疫苗 華春瑩：朱門酒肉臭 路有凍死骨
【新冠疫苗】中疾控：國產滅活疫苗對多國變種病毒有效
18:24 2021/05/14
【新冠疫苗】中疾控：國產滅活疫苗對多國變種病毒有效
深圳康泰生物新冠滅活疫苗獲內地批准緊急使用
22:06 2021/05/14
深圳康泰生物新冠滅活疫苗獲內地批准緊急使用
趙立堅 疫情 專利 知識產權 中國外交部 中國

下一篇文章

商務部：將進一步縮減外商投資准入負面清單
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

拜登大計終成形：欲遏中國 先學中國
拜登大計終成形：欲遏中國 先學中國
「中國太空站拒絕美國申請加入」炸網 實情是這樣的
「中國太空站拒絕美國申請加入」炸網 實情是這樣的
「奪島神器」服役 海南艦曬「海上攤煎餅」絕技（有片）
「奪島神器」服役 海南艦曬「海上攤煎餅」絕技（有片）
中國「飛龍-2」無人隱形轟炸機原型機下線　號稱將領先美軍在研B-21（組圖）
中國「飛龍-2」無人隱形轟炸機原型機下線　號稱將領先美軍在研B-21（組圖）
東風17導彈升級版曝光 竟跟國慶閱兵完全變了樣
東風17導彈升級版曝光 竟跟國慶閱兵完全變了樣
美國海軍士兵私拍遼寧艦戰機降落 驚嘆「WOO」
美國海軍士兵私拍遼寧艦戰機降落 驚嘆「WOO」