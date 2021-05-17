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【台灣疫情】本土擴散超想像  台抗疫主將陳時中「一夜白頭」？

社會熱點 17:34 2021/05/17

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【台灣疫情】本土擴散超想像  台抗疫主將陳時中「一夜白頭」？

台灣周一（17日）公布再新增333個本土新冠肺炎確診病例，疫情擴散速度被指超預期，令台灣抗疫部門面對巨大壓力。就在台灣15日宣布單日新增180例本土案例、台北及新北防疫警戒升至第3級時，有眼尖民眾發現，疫情指揮中心指揮官陳時中出席記者會時，頭上白髮比此前一天多了許多。

作為台灣抗疫主將，陳時中與行政院長蘇貞昌周六（15日）上午10時45分召開記者會，公布單日暴增180例本土案例。有民眾發現，對比此前一天（14日），陳時中的頭髮白了許多。

輿論場上有民眾認為，如說陳時中因承受壓力「一夜白頭」，似乎有點誇張；相信他更有可能是為應對疫情忙碌，沒暇染髮。但這也反映，疫情帶給了他及整個台灣相當大壓力。

台北及新北市防疫警戒升至第3級後，指揮中心呼籲民眾外出時全程配戴口罩、停止室內5人、室外10人以上家庭聚會（同住者不計）和社交聚會；餐飲場所遵守實聯制、社交距離及設置隔板等措施，無法落實則採外帶。

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【台灣疫情】文字直播：全台新增333宗本土確診 茶館與萬華群組仍在爆發

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責任編輯：鄧國強

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