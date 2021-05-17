▲ 胡錫進：台灣疫情失控 恐成東亞疫情震中

台灣周一（17日）再新增333宗新冠肺炎本土確診病例，大陸環球時報總編輯胡錫進表示，這是局面已經失控的清晰信號，如果民進黨再不採取全島全面抗疫動員和緊急封鎖等措施，再不斷然展開全島普及篩查，將很快把台灣從「抗疫優等生」變成東亞的疫情震中。

而同一天，泰國周一公布單日新增9,635宗新冠肺炎確診，創該國單日紀錄新高；而菲律賓衛生部公布，截至周一16時，該國單日新增確診病例5979例。

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胡錫進下午在其個人微博上表示，希望民進黨當局此時此刻把台灣民眾的健康安全和生命放到至高無上的位置，把所有與抗疫無關的政治考慮拋開，動員全島緊急行動起來。

胡指台灣恐將不再是「抗疫優等生」

胡錫進昨天在台灣新增本土確診上升到206例也評論表示，以台灣的人口規模來說，（新增確診數）還是相當嚴重的。此時的流（疫）調已經很難梳理清楚傳染鏈了，若想恢復大體零新增的局面，需要進行全島核酸普篩，查出所有感染者。同時，實施更高級別的防控耽誤不得。民進黨當局如果優柔寡斷，懷僥倖心理，將讓島內民眾付出更高代價。

他說，東亞社會與美歐不同，公眾很難承受消極防控將導致的一系列後果。新冠病毒無孔不入，它可不分「民主」與否，與它鬥爭的嚴峻性全球是一樣的。

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責任編輯：鄧國強

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