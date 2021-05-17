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【台灣疫情】台積電嚴防肺炎變「芯荒」  採取3大應急措施

經濟脈搏 20:27 2021/05/17

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【台灣疫情】台積電嚴防肺炎變「芯荒」  採取3大應急措施

台灣爆發大規模新冠肺炎社區感染，對於科技產業的影響備受外界高度關注，綜觀多數業者，普遍都已經啟動停止出差、訪廠，以及分流分區上班的措施，防範運作受疫情阻礙。而芯片（又稱晶片）代工商台積電，已實施三大非常措施，保障運作暢順，嚴防肺炎疫情加劇全球「芯荒」。

芯片代工龍頭大廠台積電已於周一（17日）公布，因應疫情升溫，在現有防疫相關規定外，自周三（19日）零時起，台積公司額外採取3項防疫措施：

一是啟動分組營運模式，各組織依規劃執行分組分流及居家辦公。

二是禁止來賓與訪客進入公司。

三是減少非必要的聚會與活動、盡量改用線上會議、減少跨廠區人員流動。

全台新增333宗本土確診 被指「抗疫優等生」不再

【台灣疫情】揭台北萬華區真實面貌  色情氾濫令台灣疫控失守

中央流行疫情指揮中心宣布，全台周一新增335例新冠肺炎確診病例，其中333例本土病例、2例境外移入。

如以區域劃分，新增的本土確診中，居住縣市分別為台北市158例（萬華區89例最多）、新北市148例（板橋區41例最多）、桃園市10例，基隆市6例、彰化縣5例、台中市及宜蘭縣各2例、新竹縣及苗栗縣各1例。

事實上除台積電以外，台灣其他芯片、乃至廣泛領域的IT大廠都已採取一系列特殊防疫措施，防範生產受影響。

聯發科

自周一起至28日，工作地點及主要居住地在雙北市的員工均在家工作，新竹地區員工則採分層分流上班制，以確保工作環境安全。

台達電

台北各部門分為A、B班，其中一半員工在家上班，台北各據點的員工不可跨據點交流。另外，居住地或上班地點橫跨二、三級警戒區的員工，原則上在家上班。

聯電

即日起至28日止，採取台北、新竹、台南三地分區上班，三區人員不能互相移動。另外，員工若有任何防疫需求（如防疫假、施打疫苗或相關防疫補助）都可以提出申請，公司會盡量提供協助。

【台灣疫情】本土擴散超想像  台抗疫主將陳時中「一夜白頭」？

【台灣疫情】英媒：台灣被殺到措手不及  因沒做好一件事

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鴻海

除了發佈十大管制措施外，另新增三項工作指引，一為居住在萬華、板橋、新莊三區及被通知需居家上班者，自周一起至5月28日在家工作；二為雙北廠區搭大眾交通工具通勤者，今明兩日採居家上班；三為全台各廠區所有身體不適者避免入廠，改居家上班或請假休息，所有員工需每日填寫線上防疫問卷調查。

日月光

針對台北辦公室啟動八大措施，包括所有員工暫停出差、自國外返台者須進行14天檢疫，期滿後自主健康管理7天，具合格的核酸檢測報告才能進公司（檢測費公司補助）、開會時戴口罩搭配使用隔板等。

華碩

由於組裝廠和碩旗下一名染疫員工曾到過華碩員工餐廳，華碩已針對所有辦公室及員工餐廳進行消毒，並採ABC三組分流上班，曾與患者有過接觸的員工即日起至25日在家上班，並每日回報測量體溫的結果。

宏碁

本週起全面採取A、B班及居家辦公等應變措施，並取消大部分內部活動及會議，改透過電話或視訊進行，宏碁大樓會強化動線管理及量體溫，謝絕訪客入內，各營運所也會積極配合當地政府的防疫措施。

胡錫進：台灣疫情失控 恐成東亞疫情震中

【台灣疫情】台灣周三零時起封關 無居留證外籍人士禁入境（多圖，有片）

責任編輯：鄧國強

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