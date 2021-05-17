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【台灣大停電】一周兩次！ 全台再啟分區停電 民怨沸騰

社會熱點 21:43 2021/05/17

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台灣5月13日全台大停電後，今日再次發生停電事故。台電公司表示，下午起用電量持續攀升，供電能力不足，晚上8時50分，全台再次分區限電，影響戶數為66萬戶，時間為50分鐘。

台灣《聯合報》報道，高雄等各地街道一片漆黑，各地發生多起電梯受困案，民怨沸騰。有民眾說，台電真的要好好檢討供電政策，才隔4天就又出事，次數太頻繁，民眾真的會受不了，如今已經缺水，現在又缺電，都是攸關民生的重要資源，建議台電要坦誠面對、真實揭露問題，尋求對策。

供電能力不足

台電表示，今日中午12點54分，高雄興達電廠1號機因鍋爐燃燒管理系統模組故障，以致機組停機，電廠於下午2點25分排除故障及測試完成，2點29分已點火重新升載併聯發電。

台電表示，今日下午用電需求持續上升，晚間7時30分負載仍達3487.2萬瓩。興達電廠1號機雖已併聯並緩步升載，但發電量提升需要時間，截至晚間7時35分，興達電廠發電量僅4成。此外，水情不佳，雖已放水發電，但仍有限制，水力發電無法發揮。為維持電力供需平衡，系統將自動保護設備動作，稍早已有部分地區停電。

台電在8時50分啟動分區限電，影響戶數為66萬戶。至於是否需要第二輪限電，視情況而定。

台電稍早表示，今日中午實際負載已超過3744萬瓩，再次刷新歷年5月尖峰負載紀錄，已經超過2019年7月的用電尖峰3738.3萬瓩，同時也接近2020年的用電尖峰3802.0萬瓩，台電強調，目前除了修復機組重新升載發電外，也已增加備轉機組發電量能，正進行相應的電力調度。

【台灣大停電】電廠故障原因曝光 全台逾千萬戶輪流停電（第二版）

【台灣大停電】台積電有供電「神器」 未受全台輪流停電波及

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責任編輯：蒯宇澄

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