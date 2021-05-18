外電指北京或以減經濟負擔谷生育 非簡單取消生育限制

日前公布的人口數據顯示，中國人口增長放緩，老齡化已成長期重要國情，外界對生育政策改革的預期升溫。外電引述政策消息人士指，中國在放寬生育政策方面將謹慎行事，以免影響社會穩定，高層的計劃包括減輕夫婦的經濟負擔，而非簡單取消生育限制。

取消生育限制對農村家庭影響更大

據路透社報道，政策消息人士稱，人口普查結果凸顯了解決出生人口下降趨勢和人口老齡化問題的緊迫性，但中國在放寬生育政策方面將謹慎行事，以免影響社會穩定。

消息人士表示，取消生育限制可能產生意外後果：對城市居民影響有限，他們因成本太高而不願多生孩子；而農村家庭規模可能迅速擴大，從而增加貧困和就業壓力。高層領導人正制定一份全面計劃來應對人口結構挑戰，包括減輕夫婦的經濟負擔，而非簡單地取消生育限制。

上述消息人士稱，他們預計中國將在當前政策框架下鼓勵生育，之後在未來三五年全面放開生育限制。

消息人士參與政策討論，但不參加最後決策程序。

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報道還引述一位政府顧問表示：「只有當壓力足夠大時才會做出重大政策決定。我們是否調整政策取決於對社會穩定影響的評估。」

據第七次人口普查結果，內地2020年人口共14.1178億人，年平均增長率為0.53%，比2000年到2010年的年平均增長率0.57%，下降0.04個百分點，並為1953年開始人口普查以來最低增速。國家統計局表示，普查數據反映中國人口發展面臨一些結構性矛盾，如勞動年齡人口和育齡婦女規模下降，老齡化程度加深，總和生育率下降，出生人口數量走低等。

稍早前，人行及專家均發聲，建議全面放開和鼓勵生育。

責任編輯：尹航

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