▲ 【台灣疫情】拜登稱分享2000萬劑新冠疫苗 台灣表明想要

台灣疫情爆發之際，美國總統拜登今天表示，預定6月底前將分享2000萬劑疫苗到海外，這是美國首度將獲得官方認證使用的疫苗供應海外。對此，台灣駐美代表蕭美琴聲稱，「進洽爭取中」。

拜登（Joe Biden）當地時間周一（17日）下午宣布，將再分享2000萬劑新冠疫苗到海外，以協助對抗疫情的國家或地區。這批疫苗是已經獲得在美國使用許可的疫苗，包括輝瑞（Pfizer）、莫德納（Moderna）與強生（Johnson & Johnson）生產的疫苗。

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白宮曾於4月時宣布，將與他國他區分享約6000萬劑由阿斯利康（AstraZeneca）生產的疫苗。不過，阿斯特捷利康疫苗尚未獲得美國食品暨藥物管理局（FDA）使用許可。

台駐美代表：正在洽商中

對於美國將再釋出疫苗，作為台灣駐當地代表的蕭美琴被媒體詢問，台方會否向美國政府表達疫苗需求？她回覆稱，已經向美方表達爭取這波釋出疫苗的意願，「進洽爭取中」。

她也表示，台灣疫苗採購由衛福部主責，駐美代表處主要是從旁進洽美方加速回應所提的需求。

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台灣近日來確診病例大幅增加，對疫苗的需求也隨之加大。衛生福利部次長薛瑞元日前在立法院表示，台灣已採購的505萬劑莫德納疫苗，快則5月可能交貨，但比較沒有把握，希望至少6月以前到貨。

蕭美琴14日曾表示，台灣向美方商購的疫苗目前有2批，其中阿斯利康已經有少量送抵台灣，莫德納藥廠生產的疫苗預計6月可以開始送交。現在的目標是努力爭取務必能如期到貨。

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責任編輯：鄧國強

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