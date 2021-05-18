【台灣疫情】急診室人多逼爆 醫師落淚：瀕死老人只得戶外插管（組圖）

台灣新冠肺炎疫情持續，尤以台北、新北最為嚴重。有一綫醫護形容，急救區、負壓隔離病房與專責病房全滿床，一位瀕死老人家急需插管，情勢所迫之下只有在戶外實施急救這一條路。

據台灣聯合新聞網報道，許多醫院急診室需負擔檢測工作及就診者，急診病房滿床。醫師田知學坦言「未曾如此」，她以人山人海形容急診室現況。

田知學在臉書上寫道，有一位高燒頻死前呼吸的老人，她下意識地回應推進急診室，卻獲得「沒有床」的回應，感控區亦同樣爆滿，而這幾天急診一直都處於這種狀態。

面對急診室內等待做檢測的民眾，如果就地插管，空氣都會瀰漫著病患的飛沫，萬一該病患是陽性，大家全部染污，而戶外也有許多人等著檢測。最終，田知學便喃喃說著：「外面！只有外面可以插管急救。」

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「前兩天其他急診爆到需要在戶外急救病人是真的。」田知學說，當時看著護理師把所有可能可以就地戶外使用的急救器材推到自己眼前，為了讓家屬見老人最後一面，試著用氧氣讓病患撐著，此時的她淚水不爭氣地滑落。

田知學感嘆，這一切太不真實如噩夢般，緊急事件越演越烈，北北區好多醫院、急診水深火熱。

台灣周一（17日）新增333例本土確診病例，分布在9縣市，主要集中在雙北。其中台北有158例，新北有148例。台北萬華區快篩站陽性率約10.8%；新北板橋區也設站快篩，陽性率受關注。

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責任編輯：尹航

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