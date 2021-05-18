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歐美暫停關稅戰 稱聯手追究中國「扭曲貿易政策」

國情動向 11:52 2021/05/18

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歐美同意暫停關稅戰，在貿易上共同應對中國

中美重啟貿易談判前夕，美國與歐盟17日發表聯合聲明，宣布暫停雙方的關稅戰，重新討論全球產能過剩問題，要求中國等支持「扭曲貿易政策」（ trade-distorting policies）的國家負上責任。中國外交部曾表示，中美、中歐貿易本質是互利共贏，應本著平等協商的精神解決分歧。

該聲明由美國貿易代表戴琦（Katherine Tai）、商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）和歐盟委員會執行副主席杜姆布羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis ）發表。當中掀到，歐美在民主和市場經濟等方面有著相似的國家安全利益，可推動更高標準，解決共同關心的議題，要求支持貿易扭曲政策的國家承誓責任。

聲明還指，雙方同意就此問題部署有效的解決方案，包括實施適當的貿易措施，以確保美歐國家的鋼鐵和鋁行業的長期生存能力，並加強民主聯盟。歐盟委員會同日表示，將暫停上調美國商品的報復性關稅。這將使美國波本威士忌、電單車等標誌性商品，免於在下個月被歐盟徵收50%關稅。

歐美關稅戰始於2018年6月，特朗普向對從歐盟等經濟體進口的鋼鋁產品加徵關稅；歐盟隨即反制，對從美國部分產品加徵關稅，並原定在今年6月「加碼」。

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責任編輯：陳建錫

中國市場 貿易戰 外交 商品 經濟 威士忌 中華人民共和國商務部 中歐 產品 特朗普

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