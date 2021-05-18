發改委：澳洲損害兩國互信 促停止干擾兩國貿易合作

針對暫停中澳戰略經濟對話，國家發改委新聞發言人金賢東周二稱，澳洲損害兩國互信中國不得不做出正當和必要的反應，澳方應為此承擔全部責任。並敦促澳方客觀理性看待中澳合作，公平公正對待中國企業。

指澳方應承擔全部責任

他在發改委舉行的新聞發布會上稱，近期澳洲對中澳投資貿易合作項目和既有成果進行無理限制和打壓，損害兩國互信，嚴重影響企業開展互利合作的信心。敦促澳方停止干擾兩國投資貿易合作的錯誤行為，採取行動推動中澳關係健康發展。

金賢東稱，中方敦促澳方客觀、理性看待中澳合作，公平公正對待中國企業，停止干擾兩國投資貿易合作的錯誤行為，採取行動推動中澳關係健康發展。

他表示，中澳戰略經濟對話機制是中澳總理定期會晤下的重要機制。在該機制框架下，雙方曾就兩國經濟和投資領域的重點議題開展戰略對話，對加强两國經濟聯繫發揮了積極作用。

發改委於5月初稱，基於澳洲政府當前對中澳合作所持態度，自即日起，無限期暫停發改委與澳政府相關部門共同牽頭的中澳戰略經濟對話機制下一切活動。

莫里森談台灣提「一國兩制」惹議 澳政府澄清是口誤

布林肯撐澳洲：中國針對美盟友 阻礙中美關係改善（第二版）

中澳貿易緊張升級 傳中國劍指澳洲液化天然氣

此外，對於近期部分大宗商品價格大幅上漲，發改委表示，這主要是由於國際大宗商品價格上漲、全球流動性寬鬆以及市場預期等因素疊加影響。大宗商品價格上漲對中國的影響有利有弊，一方面有利於提升上游原材料企業盈利能力、降低債務風險，另一方面也會導致中下游製造業經營成本上升，影響行業效益。

責任編輯：蒯宇澄

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道