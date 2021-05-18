解放軍發展「遊蕩炸彈」 美媒稱反制美軍無人機 （多圖）

▲ 解放軍發展「遊蕩炸彈」 美媒稱反制美軍無人機

中美在台灣海峽及南海的地緣政治角力升級，兩國軍事動作不斷之際，美國政治與外交刊物《國家利益（The National Interest）》雜誌刊文稱，解放軍正在發展「自殺式無人機」、又或稱「遊蕩炸彈」的武器。另有媒體指，中方此舉頗有應對美國「無人機戰略」之意。

《國家利益》在16日刊出邁克爾·佩克（Michael Peck）的文章說，從解放軍計劃採購的無人機看，中方似乎正在發展「自殺式無人機（Suicide Drone）」；但這個名稱並不討人喜歡，外界通常把這種無人機武器叫作「遊蕩炸彈（Loitering Munitions）」。

遊蕩炸彈可彌補飛彈的不足

事實上，中國軍方採購網站上反映，解放軍正尋求這種功能的無人機；而中國供應商也有能力，提供合符要求的裝備。

例如2018年，中國航天發布了CH-901，據信它時速150公里，射程15公里，續航能力兩個小時。而另一款較大的是WS-43，其射程60公里，續航能力30分鐘。

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文章指出，中國發展「遊蕩炸彈」是要彌補傳統飛彈不能停留空中的缺憾，並且可以反制美軍「收割者（Reaper）」和「掠奪者（Predator）」無人機。

一般而言，「遊蕩炸彈」具有螺旋槳、機翼、彈頭和照相機。他們繞過一個區域，用相機對目標進行掃描識別，然後傳回司令部，以尋求攻擊指令。

值得注意是，香港媒體《南華早報》星期一（17日）報道，隨著印太地區軍事緊張局勢加劇，一些專家表示，美國無人偵察機將更頻繁地出現在臨近中國周邊的海域上空。中國軍方正在尋求購買兩款「自殺式無人機」又或稱的「遊蕩炸彈」，有應對美國之意。

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報道援引美國海軍稱，兩架MQ-4C海神偵察機（MQ-4C Triton）已暫時從關島轉移到日本北部的三澤基地（Misawa）。這是高空長航時（HALE）無人航空載具（UAV）首次部署在日本。

美軍加強印太部署無人機

日本防衛省此前曾在一份聲明中說，「美國空軍全球鷹偵察機（Global Hawk）和美國海軍海神偵察機（Triton）的任務是進行情報、監視和偵察（ISR）活動，飛機將在5月中旬後臨時部署到日本」。

該報報道說，追蹤美軍在南海動向的觀測平台「南海戰略態勢感知計劃（South China Sea Strategic Situation Probing Initiative）」主任胡波表示，此類活動的目的已不僅僅是收集情報，而是向中國施加政治壓力和軍事脅迫。由於美國行動的明顯敵意意圖，中國的反應主要並不是爲了維護法律主張或控制相關海空域，而是出於安全關切。

內地《環球時報》早前也引專家說，自殺式無人機可以提供多種戰術。

▲ 美國空軍全球鷹偵察機（Global Hawk）部署日本。

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責任編輯：鄧國強

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