李克強與意大利總理通話 冀推動中歐投資協定早日簽署

中國國務院總理李克強17日與意大利總理德拉吉通話，李克強表示，中方高度重視與歐盟的關係，雙方的合作有助全球經濟復甦，應共同努力，推動中歐投資協定早日簽署生效。德拉吉稱願與中國加強在各領域上的合作，並支持通過對話推動投資協定的后續進程。

李克強表示，中意兩國有著牢固的利益紐帶，去年來攜手抗疫，重點合作項目取得積極進展。中方願與意方推動貿易投資、能源、應對氣候變化等領域合作，辦好明年的「中意文化旅游年」、加強在二十國集團框架下合作。相信中意關系與合作的深化，將有利於增進兩國人民的福祉。

中方認為團結繁榮的歐盟是維護世界和平、支持多邊主義、推動自由貿易的重要力量。希望雙方把握大方向，堅持以開放姿態推動務實合作，在相互尊重基礎上通過對話協商解決分歧。雙方應共同努力，推動中歐投資協定早日簽署生效。中方期待意方作為歐盟重要成員，繼續為促進中歐關係穩定發揮積極作用。

德拉吉表示，意方高度重視意中全面戰略伙伴關系，願同中方繼續推動重要合作項目，深化兩國能源、航空、經貿投資等各領域合作，共同推動國際抗疫合作，促進全球經濟復蘇，攜手應對氣候變化等挑戰。中歐投資協定是雙方達成的重要共識，意方支持早日通過對話推動后續進程。

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責任編輯：陳建錫